Antonio Orozco sobre el IVA cultural: "Estamos en un país en el que la cultura es siempre la primera golpeada"

"Eso es una estupidez, no me voy a retirar. Esto han sido las ganas de un periodista de generar sensacionalismo y no se ha dado cuenta de la putada que ha hecho". Así de claro ha sido Antonio Orozco cuando Juanma le ha preguntado sobre el polémico titular. Él asegura que jamás dijo que iba a retirarse y que cuando eso salió fue "un puto drama".

Es evidente, pues, que Antonio no está pensando en retirarse. Es más, según explica, tiene muchas cosas por hacer, entre ellas la gira de su último álbum. "Destino es un disco para tocarlo en directo, es brutal, a mi me tiene enamoradísmo" explica el cantante, "Destino para mi era un objetivo, y haberlo podido grabar es un sueño, es donde yo quería ir. Creo que es el mejor disco que he hecho en mi vida".

Antonio Orozco espera llegar a todo el mundo con este nuevo trabajo, ya que en él se incluyen canciones muy especiales que espera que gusten mucho. Un ejemplo es el tema Mi héroe, del que Antonio asegura que es "la canción más importante del álbum y también la más importante de mi vida".

Cuando Juanma le pregunta por el IVA cultural, el cantante y compositor es muy claro, para él, el IVA cultural es un despropósito, "todo lo que tiene que ver con la cultura y el desarrollo del talento debería ser mucho más viable. Hay mucho talento en este país que necesita apoyo y no lo recibe".

