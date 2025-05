Así es Eleazar Ruiz, el hermano de Melody que quiso ir a OT y que actualmente trabaja de estilista

"Talentoso", "Guapísimo", "El más creativo", "Grande como artista y como persona"… Melody se deshace en halagos hacia su hermano pequeño, Eleazar. La representante de España en Eurovisión 2025 mantiene una estrecha relación con toda su familia, pero su hermano, además de ser fundamental en su vida privada, es una de sus personas de máxima confianza dentro de su equipo de trabajo.

A los hermanos Ruiz les separan seis años, así que Ele, como se le conoce artísticamente, solo tenía cincos años cuando su hermana, que tenía 11 años, firmó uno de los hits del verano de 2001 con aquel famoso El baile del gorila.

El pequeño no tardó mucho en demostrar que por sus venas también corría sangre de artista, como su hermana y su padre, Lorenzo Ruiz Molina, miembro del grupo Los Kiyos. Lo hizo en el programa Menuda noche, donde fue invitado junto a su hermana. El baile era su verdadera pasión y en el escenario del programa de Juan y Medio mostró su talento para ello. Lo tenía muy claro, quería ser bailarín y músico, además se ganó al público presumiendo de flexibilidad y colocándose la pierna sobre los hombros.

En la música, de la mano de su hermana

Con las ideas claras y un entorno propicio para dedicarse al mundo de la música, Eleazar intentó hacerse un hueco en la industria de la mano de su hermana. En 2015 comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, el dúo Melek 2.

Su primer y único single fue Tú lo sabes y su versión en inglés Do you Know, y no volvieron a hacer más música juntos, aunque sí que ofrecieron numerosos conciertos por Andalucía. Además, junto a su padre, Lorenzo Molina, los hermanos formaron parte del cartel de Starlite Marbella en 2016.

Aunque el proyecto no tuvo más continuación, sí que sirvió de presentación para Ele, que continuó haciendo covers de canciones conocidas y trabajando en sus propios temas y estudiando.

En solitario decidió también presentarse al casting de OT 2020. Para la prueba en Málaga eligió la canción Fuego, con la que Eleni Foureira representó a Chipre en el Festival de Eurovisión 2018. Aunque no logró ser seleccionado, su actuación no pasó inadvertida por la potencia de su coreografía y el derroche de flexibilidad y resistencia. Llegó incluso a romper el suelo dejando sin palabras a Noemí Galera, directora del casting.

Una nueva versión del artista

En los últimos tiempos, Eleazar, que se define en su perfil de Instagram como “artista”, parece haber dejado a un lado su carrera musical y haber encontrado su espacio más inspirador como director de escena, director creativo de videoclips e incluso estilista de su hermana.

Así se puede comprobar en los créditos del videoclip Parapapá, donde aparece como director de vestuario, director de arte e idea original. También ejerció de director creativo y estilista del vídeo de uno de los últimos éxitos de la cantante, Mujer Loba: "Mi hermano, Eleazar es un máquina. Es el que trabaja todo lo creativo conmigo y estoy muy contenta con el resultado".

Como él mismo comparte en Instagram —en sus historias destacadas, en Customes—, además de idear el aspecto creativo de sus videoclips y de sus escenarios, él mismo customiza y personaliza algunas de las prendas que luce la artista en sus conciertos y en apariciones públicas: tops, vestidos, zapatos, sombreros… y hasta la guitarra.

Como no podía ser de otra manera, Eleazar forma parte del equipo de producción de la candidatura de Melody en Eurovisión y aunque la ‘diva’ aún está estudiando las propuestas estilísticas para Basilea, seguro que la opinión de su hermano será determinante a la hora de elegir el vestuario con el que aparecerá en la final del certamen.