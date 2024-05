¿Cuándo nació Nebulossa? La historia del dúo que representa a España en Eurovisión y el significado de su nombre

Ella, Mery Bas, estaba al frente del centro de estética Fina Estética y Spa heredado de su madre. Él, Mark Dasousa, tenía una reconocida trayectoria como productor musical, además de haber liderado algunas bandas. Pero en 2018, la pareja de Ondara (Alicante) se embarcó en una nueva aventura con la música como protagonista. Así nació Nebulossa.

“Nosotros teníamos una banda anteriormente que se llamaba Solar donde yo era el protagonista y ella dijo ‘bueno pues se acabó’, bromeaba Mark con Chenoa en el programa Tómatelo menos en serio.

Sin embargo, la realidad es que se muestra encantado de cederle un lugar destacado a su mujer —a la que conoce desde pequeño y con la que lleva más de dos décadas de relación sentimental—. "Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven —música de los 80— y esto nos ha llevado hasta aquí", contó cuando se proclamaron ganadores del Benidorm Fest 2024.

"Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de veinte años como pareja. Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor", aseguró emocionado.

Un nombre astronómico para una carrera terrenal

Tomada la decisión de probar suerte como banda, llegó la hora de ponerle nombre. Y esto también fue cosa de Mery, “como todo”, aclaraba su marido. “Hicimos un viaje a Port Ainé, en Cataluña, y visitamos por sorpresa un observatorio. El sitio era espectacular, superbonito y estábamos escuchando todas las explicaciones sobre las galaxias y no paraba de resonar en mi cabeza la palabra nebulosa, nebulosa…”, explicó Mery en esa entrevista con Chenoa. Las dos eses de Nebulosa son un guiño a su idioma.

Sin querer nunca ser dos rockstars, como reconocen, comenzaron a trabajar en algunas composiciones y en 2020 lanzaron su primer single La Colmena. Cierto es que por aquel entonces el grupo incorporó a Ophelia Alibrando como baterista —tomaron después el relevo Carmen Díaz y Mar Lozano, y ahora en la aventura les acompaña Ana Villa—.

La Colmena fue una de diez canciones incluidas en su primer álbum de estudio Poliédrica de mí, que vio la luz el 26 de mayo de 2021, y que completaban, entre otras, Anoche, que presentaron a Una voce por San Marino, o Glam, nombrada Mejor Canción del 2021 por la publicación especializada Indie Cool.

Glam fue una de las canciones que Mery barajó presentar a Eurovisión, aunque declinó la idea porque ya tenía unos años. Entonces la selección se quedó entre las nuevas composiciones, las que iban a formar parte del EP que pensaban lanzar antes de ganar el Benidorm Fest. Terminó decidiéndose por Zorra porque sabía que no iba a “pasar desapercibida”.

“La canción es autobiográfica y siempre me he sentido muy marginada, muy tachada, muy etiquetada y subestimada porque a veces parece que no puedes hacer lo que quieras y siempre se está cuestionando lo que una hace. Zorra era una manera de sacar todo lo que llevaba dentro”, desvelaba Mery sobre la historia de la canción que les ha llevado hasta el Malmö Arena para competir por el Micrófono de Cristal en Eurovisión 2024.