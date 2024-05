Loreen y su polémica victoria en Eurovisión 2023: la acusación de plagio a la que se enfrentó con 'Tattoo'

En EurovisióN 2023, Loreen , la representante sueca, se propuso hacer historia y lo consiguió. La candidatura española, Blanca Paloma, y su canción EAEA nunca se colocó en la lista de favoritas de los eurofans y en la final poco o nada pudo hacer frente a la artista del país nórdico y su Tattoo, que finalmente se proclamó ganadora al conseguir 583 puntos —340 del jurado especializado y 243 del televoto—.

Con esta victoria, Loreen se convirtió en la única mujer que ha conquistado dos veces el micrófono de cristal en el popular certamen y el tema Tattoo batió el récord de reproducciones en un día de una canción de Eurovisión, que hasta ese momento ostentaba Zitti e buoni de Maneskin.

Pero pocos días después de subirse al escenario de Liverpool a recoger su galardón, el triunfo de la cantante sueca se vio empañado por serias acusaciones de plagio, que ya habían empezado a sonar antes de la celebración del festival.

'Flying free' de Pont Aeri

Desde que la canción de Loreen —compuesta por la propia artista junto Jimmy Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Cazzi Opeia, Peter Boström y Thomas Gson— venció en el Melodifestivalen de 2023 —el festival interno con el que se elige a la canción que representará a Eurovisión— y se convirtió en la candidata sueca al festival, los rumores sobre el parecido con una mítica canción española de los 90 saltaron a la palestra.

Esa canción es Flying free, un popular tema electrónico compuesto en 1999 para la discoteca Pont Aeri, un espacio de Terrassa (Barcelona) que cerró en 2012 pero que durante años fue referente de la música dance de los noventa y especialmente del género que se denominó mákina.

El tema de Loreen comparte con esta canción, reconocida como Mejor canción comercial española y Mejor canción mákina por la revista especializada Deejay, los primeros acordes y el estribillo.

Los compositores de la canción original, DJ Ruboy (Rubén Moreno) y DJ Skudero (Xavi Escudero), se plantearon seriamente emprender medidas legales y se sentaron a hablar con su equipo de abogados. Finalmente, declinaron la decisión.

“Todos nosotros nos inspiramos entre todos y es inconsciente, nada conscientemente. Es inevitable inspirarse en otros creadores porque así es como funciona, y eso es bonito y fascinante, porque también pienso que mi arte inspirará a otras personas a crear algo propio que saldrá de su interior”, justificó Loreen en una entrevista con RAC1.

¿ABBA también fue inspiración?

The Winner Takes It All del también grupo sueco ABBA fue el otro tema que sobrevoló las acusaciones de plagio sobre Tattoo: en este caso las primeras cuatro estrofas de la ganadora de Eurovisión 2023 suenan igual que la canción que el cuarteto sueco estrenó en 1980.

Además, especialistas y seguidores del festival encontraron en Tattoo parecidos con otras dos canciones: con Easy on Me, de Adele, y con parte del tema V Plenu, de la cantante ucraniana Mika Newton.

¿Inspiración o copia?

Las similitudes con estas canciones, especialmente con Flying free y The Winner Takes It All parecen más que evidentes y durante días pusieron contra las cuerdas a la cantante sueca. La música está protegida por derechos de autor y, en caso de que hubiese habido demanda y esta hubiese concluido que había plagio, Loreen hubiese sido sancionada penalmente. Además hubiese perdido su segundo micrófono de cristal pues las normas de Eurovisión exigen que las canciones que concursan sean originales —Käärijä, el representante finlandés que quedó en segunda posición se hubiese proclamado entonces vencedor con su Cha Cha Cha—. Finalmente no se abrió ningún proceso judicial, aunque el fantasma de la copia sigue sobrevolando a la música sueca.

“Dado que las canciones son combinaciones de notas y compases, a los compositores les resulta cada vez más difícil encontrar combinaciones inéditas, ya que se han escrito millones de canciones. De esta manera, es probable que cualquier nueva composición pueda tener similitudes con alguna ya existente”, explicaba el productor Alejandro Abad en el programa Espejo Público.

"El plagio en una canción no es una cuestión matemática, pero sí una coincidencia o semejanza entre melodía y letra y otra canción. Para que se consolide el plagio, antes debería haber denuncia, un juicio y, confirmándolo antes, podría existir un acto de conciliación donde se puede llegar a un acuerdo”, aseguró meses después Abad en el programa Espejo Público cuando las acusaciones de plagio también persiguieron a Shakira y Bizarrap y su Music Sessions #53.