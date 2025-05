Melody pone rumbo a Basilea con una última gran actuación de 'Esa Diva' en España

Te interesa Gustavo Adolfo Tarí vestirá a Melody en Eurovisión 2025

Melody no podía despedirse de otra manera que no fuera rodeada de eurofans y de reconocidos rostros de nuestro país antes de poner rumbo a Basilea.

La artista ha tenido una última cita en España, en la que ha dicho adiós a su público con una interpretación de infarto en el Teatro Barceló de Madrid. Bajo la fiesta de la primavera de RTVE, la de Dos Hermanas se ha dado un abrazo de masas en su país antes de volar a Suiza.

Antes de darlo todo con Esa Diva, la artista ha hablado con su público con el humor que la caracteriza. Por un momento, ha fantaseado con la idea de no ir a Basilea: "Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna, y mi Lady Gaga me ha dicho que dé un concierto y está muy bien pagado y me voy a ir a la luna a cantar".

La artista también a tenido tiempo para 'llamar' a Lady Gaga, y se ha simulado un encuentro entre las dos divas de la música al ritmo de Abracadabra. Después de varias escenas cómicas, la de Dos Hermanas se ha puesto en acción con lo que el público más esperaba.

Su potencia ha vuelto a apoderarse de la actuación de Esa Diva pese a querer descansar la voz antes de Eurovisión. Con una puesta en escena más sencilla, Melody ha vuelto a brillar una vez más.