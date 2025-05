Melody responde a las críticas y deja en el aire si hará el helicóptero en Eurovisión: "¿A Lady Gaga le importa lo que digan?"

Te interesa Melody siempre comete este error durante sus actuaciones en Eurovisión 2025

Melody sigue dando pequeños pasos hacia su actuación definitiva de Esa Diva en Eurovisión 2025 durante la final del sábado 17 de mayo, donde se decidirá quién es el ganador de la edición número 69 del festival europeo. Tras actuar en la primera semifinal, este jueves 15 ha estado menos ocupada y ha protagonizado un encuentro con Wiwiblogs, donde ha defendido su forma de hacer arte.

Para ello, la representante de España en Eurovisión se ha comparado con Lady Gaga, a quien ya ha mencionado en varias ocasiones durante la pretemporada eurovisiva a modo de humor. Esta vez, el tono ha sido más serio, pues el objetivo de sus palabras ha sido ponerle coto a las críticas que ha recibido por su estilo musical desde que ganó el Benidorm Fest.

Después de que le hayan regalado el vinilo del último disco de la estadounidense, MAYHEM, ha dicho: "¿Sabéis por qué me encanta Lady Gaga? Ahora todo el mundo flipa con ella, pero en sus comienzos fue muy criticada por su forma de cantar y su forma de expresar el arte. Cada uno llevamos una mochila detrás, y nuestra forma de interpretar es también por las vivencias que tenemos y lo que hemos sentido y cómo nos han hecho sentir en algún momento".

Y ha seguido: "Un olé por las artistas que se atreven a ser como ellas quieren ser y no como dicen que sea. Ese es un mensaje que os doy porque creo que la vida, más allá de que todos nos equivocamos, es amor. Nos tenemos que respetar unos a otros".

¿Habrá helicóptero?

Durante ese mismo encuentro, Melody ha respondido si hará su mítico movimiento de pelo en la actuación final de España en Eurovisión, el mismo que hizo en el Benidorm Fest y al que denomina "el helicóptero".

"Esa es mi pregunta a quien no quiere helicóptero: ¿a qué le tengo que tener miedo? ¿A que me digan que se ve un poco chistoso? ¿Y qué más da? Voy a poner un ejemplo: ¿tú crees que a Lady Gaga le importa lo que digan los demás? Si lo hago, bien, y si no lo hago, no pasa nada, pero lo peor que podemos hacer en esta vida es limitarnos por lo que digan los demás", ha sentenciado, dejando la puerta abierta.

Durante los ensayos y en su actuación en la primera semifinal, Melody nunca ha hecho el helicóptero. Para descubrir si lo hace o no, habrá que esperar a su actuación en la final de Eurovisión del sábado 17 de mayo.