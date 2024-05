Quién es Petra Mede a la que se considera la Oprah Winfrey sueca y que fue madre a los 52 años

Con excepción de los siete ganadores, la cómica y presentadora Petra Mede es uno de los nombres suecos más ligados con el Festival de eurovisión. De las seis ocasiones en las que Suecia ha sido anfitriona del certamen, en dos de ellas Mede ha ejercido de presentadora —en Malmö 2013 y en Estocolmo 2016—. Además, en 2015 presentó junto a Graham Norton, el legendario comentarista británico de Eurovisión, el especial Eurovision Song Contest’'s Greatest Hits con el que se celebraron los 60 años del festival europeo.

Y, aunque solo ha presentado en una ocasión el Melodifestivalen, en 2009, su vínculo con el festival le hizo merecedora de ser incluida en el Salón de la Fama de este certamen por el que se elige la candidatura sueca a Eurovisión.

Este año es, por tanto, su tercera vez como anfitriona del festival. Y no está sola: le acompañará la actriz y cantante de origen sueco Malin Åkerman.

No sabemos las sorpresas que la gala final puede deparar a los millones de personas que la sigan a través de la televisión, pero sí que la propia Mede ha desvelado el título de su número sobre el escenario de Malmö, We Just Love Eurovision Too Much. El show, como ella misma reveló al portal Wiwibloggs, tiene el humor como protagonista entre actuación y actuación como ya ocurriera en 2016 cuando presentó la gala junto a Mans Zelmerlow, ganador de Eurovisión 2015, y juntos cantaron Love Love Peace Peace. Esa actuación forma parte de la historia del festival.

“Lo que hicimos Måns y yo fue burlarnos de Eurovisión en Eurovisión, y eso a los fans les gustó mucho. Podemos burlarnos un poco y al mismo tiempo amar el programa. Y creo que es divertido hacer eso”, explicaba en esa entrevista a la web sueca.

Petra Mede, la Oprah Winfrey sueca

Petra Mede es actriz, presentadora y cómica, y se ha convertido en uno de los rostros más reputados de la televisión de Suecia en los últimos años, llegando a ser considerada como la Oprah Winfrey del país nórdico.

Su salto a la fama llegó en 2007-2008 con los programas de humor Morgonsoffan y Parlamentet, en los que Mede parodiaba la escena política de su país. Recientemente, ha sido la conductora de las galas de la versión sueca del talent showLet’s Dance.

En 2009, la presentadora de Eurovisión 2024 fue nombrada Mejor humorista femenina sueca gracias al éxito de sus monólogos. A lo largo de estos años, ha tenido varios exitosos espectáculos cómicos, el último 50/50 en el Scalateatern de Estocolmo, la sala de espectáculos de referencia de la capital sueca.

Precisamente, mientras 50/50 estaba en cartel, problemas de salud la obligaron a cancelar algunas de las funciones. Mede arrastra desde que tenía 20 años un problema en la espalda que le obligó a abandonar su carrera en el mundo de la danza.

Fue entonces cuando concentró sus esfuerzos en abrirse camino en el mundo de la música –fue corista de Céline Dion— y de la interpretación.

En televisión, la cómica participó en la serie de Netflix Bonusfamiljen y en el cine dobló a Destiny, el tiburón ballena de la película de DisneyBuscando a Dory. También ha escrito dos libros: Vergüenza y orgullo en Sävedalen, sobre su infancia, y Momentos mareados en Blackeberg, sobre los excesos físicos a los que se sometió durante su etapa como bailarina.

Madre pasados los 50

De la vida privada de Petra Mede poco se sabe, pues ella prefiere mantener su intimidad alejada del foco. Durante los años que fue pareja del médico anestesiólogo Mattias Günther no escondió su amor y posó varias veces junto a él.

Con él tuvo a su hija Adeline, pero pusieron punto y final a su relación en 2015, dos años después de ser padres. Ahora presume de tener una gran relación con Günther y sentirse feliz porque “es un gran padre”.

Hace solo dos años, sorprendió a todo el mundo con un nuevo embarazo a los 52 años del que no desveló quién era el padre, pero con el que se mostró especialmente feliz. “No, esto lo hago sola, como hago con tantas cosas en la vida”, afirmó en el programa de televisión donde confirmó lo evidente.