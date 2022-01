Ana Mena, Dani Fernández, Dua Lipa, Rauw Alejandro... 42 canciones que no te puedes perder

Ana Mena, Dani Fernández, Dua Lipa... 42 canciones que no te puedes perder // Europa FM

Empezamos semana musical con una selección carga de éxitos. De Ana Mena a Camila Cabello pasando por Måneskin , Rauw Alejandro y Dani Fernández . Aquí van 42 canciones que no querrás parar de escuchar.

Adele, quien ha tenido que cancelar sus shows de Las Vegas por coronavirus, abre nuestra propuesta con Easy On Me, el primer single de su álbum 30. Le sigue Cold Heart, la colaboración de Elton John y Dua Lipa, y Blinding Lights, de The Weeknd.

El de Toronto tiene tres temas en esta selección musical, donde no faltan Dani Fernández, con dos canciones, y Ana Mena o Aitana, también con dos temas cada una.

La reinvención de los clásicos son también protagonistas de nuestra propuesta. Hablamos de Tenía tanto que darte, la colaboración de Nena Daconte y La La Love You; Rasputin, de Majestic y Boney M; o Vivir así es morir de amor, de Nathy Peluso.

Esta semana también suenan fuerte Castillos de Arena, la nueva canción de Pablo Alborán, y Por sí, uno de los temas del disco El Año Tigre de Miss Caffeina, que en marzo inicia nueva gira de la mano de Europa FM. Las dos primeras fechas ya se han anunciado y las entradas para ver a la banda en directo ya están disponibles. El 12 de marzo actúa en Barcelona y el 23 de abril en Madrid.

¡Dale al play y déjate llevar!