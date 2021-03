Bruno Mars, Shinova, Cepeda, Lady Gaga... ¡Las mejores canciones están en la Lista de Éxitos de Europa FM!

La primavera está cada vez más cerca y qué mejor manera de disfrutar del buen tiempo que con la mejor música del 2000 hasta hoy. Las incorporaciones de esta semana en la lista de éxitos de Europa FM son el nuevo tema de Bruno Mars, Anderson Paak y Silk Sonic, llamado Leave the Door Open, y Solo Ruido, de Shinova, que además esta semana ha conseguido el número 1 para su álbum La Buena Suerte.

Seguimos el ritmo con Midnight Sky de Miley Cyrus, Blinding Lights y Save Your Tears de The Weeknd (incluidas en After Hours), My Head & My Heart de Ava Max o We're Good y Physical de Dua Lipa (de Future Nostalgia), unas canciones con tanta buena vibra que es imposible no motivarse y ponerse de buen humor.

Los sonidos más pausados llegan de la mano de Ed Sheeran y su Shape of You, Maroon 5 y su tema con Cardi B Girls Like You o Lewis Caldi y la balada Before You Go.

En el terreno nacional tenemos a Nil Moliner con Mi Religión, Carlos Sadness con Chocolate y Nata y las colaboraciones de David Otero y Cepeda para Tal como Eres y Beret y Melendi para el tema Desde Cero.

Estas canciones y más, en la playlist de Europa FM: