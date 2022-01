Eminem alcanza los 50 millones de suscriptores en YouTube

Eminem es toda una institución del mundo del rap, una figura intocable que ha conseguido una carrera repleta de éxitos y fama. El último logro que ha obtenido el rapero se produjo el pasado diez de enero, cuando celebraba la obtención de más de, atención al dato, 50 millones de suscriptores en YouTube. El rapero no tardó en pronunciarse en Twitter: “Ahora, ¿Cómo diablos pasó esta metamorfosis? Desde las esquinas simplemente rapeando. 50 millones de suscriptores y contando”.

Eminem acompañó sus palabras con un breve vídeo, de 46 segundos, que alegró a sus fans, compuesto por distintos fragmentos de sus éxitos más vistos en YouTube. En el vídeo, el rapero nos enseña varios fragmentos de sus vídeos musicales más vistos. My Name Is, The Real Slim Shady o Whitout Me, entre otros exitazos del rapero. De fondo, por supuesto, se puede oír Whitout Me: "Guess who's back/ Back again/ Shady's back/ Tell a friend"

Con estos datos, Eminem ha conseguido superar a Taylor Swift en la lista de los artistas con más suscriptores en YouTube, ¡ahí es nada!. Con sus más de 50 suscriptores, el rapero alcanza la séptima posición de la lista, justo por detrás de Ariana Grande, Ed Sheeran, Marshmello, BTS, Justin Bieber y Blackpink.

Por otra parte, Eminem se encuentra muy dentro del universo Marvel en el cine, ¿o todavía no habéis escuchado sus canciones para Venom y Venom: habrá Matanza. Y todo esto, mientras el rapero espera que llegue el momento de darlo todo en su actuación para la próxima Super Bowl.