Taylor Swift se convierte en número uno

Taylor Swift desbanca a Don McLean y su 'American Pie' como el número uno más largo. Casi 50 años han tenido que pasar para que ocurra tal evento, que se produce gracias a la larguísima canción 'All to well'.

y lo hace con 'All too well'

No, no hablamos de la película American Pie, sino de la mítica canción de Don McLean, el número uno más largo de todos los tiempos en los últimos casi 50 años. Pero, siempre aparece un rival dispuesto a desbancar al rey, aunque en este caso sea una reina, una reina llamada Taylor Swift, que destrona a Don McLean con All too well.

La canción American Pie tiene una duración de ocho minutos y 42 segundos, pero All too well no se ha quedado atrás, pasando los diez, se pasa de los diez, así que al convertirse en uno de los temas más escuchados esta semana según la lista Billboard ha dejado en segundo lugar a la mítica canción de Don McLean.

Lo cierto es que, desde 1972, nadie había colocado una canción de más de ocho minutos en lo más alto de la lista Billboard Hot 100, hasta que llegó Taylor Swift, por supuesto.

Taylor Swift ha querido agradecer a sus fans esta pequeña victoria diciéndoles que ha sido gracias a ellos que una canción de diez minutos de duración llegue a un número uno.