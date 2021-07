El legado de Amy Winehouse: su familia podría publicar un nuevo disco con temas inéditos

Amy Winehouse sigue viva, al menos musicalmente. Se cumplen ya diez años desde el triste día en el que se le encontró sin vida en Candem, y ahora su padre, Mitch Winehouse, ha deslizado que podrían estar tras la idea de publicar un nuevo álbum póstumo. Eso sí, este disco no sería un recopilatorio como el Lioness: Hidden Treasures, unas grabaciones hechas antes del lanzamiento de Frank en 2003. En este caso el disco tendrían canciones inéditas grabadas durante toda la carrera de la cantante.

Estos temas han sido protegidos por la familia de la artista, porque el presidente de Universal Records en el Reino Unido, David Joseph, ordenó la destrucción de todas las demos que conservaban en los estudios en 2015. Esto le valió un insulto por parte de Mitch. "Es un idiota", dijo. "Por supuesto que habría querido que los fans escuchen las canciones no publicadas".

La familia Winehouse comenta que no será fácil elaborar un álbum a partir del material que tienen porque algunos de los cds en los que están grabadas las canciones están un poco estropeados. "Igual no es tan bueno como el Back to Black, pero de lo que he podido oír y rescatar, es bueno", comentó el padre. El disco, de ver la luz, podría tener el título The Progression of Amy. "Quiero escuchar todo este material y quiero que los fans lo escuchen también", comentó Mitch Winehouse. "Así ellos también podrán ver cómo empezó y qué nivel llegó a alcanzar Amy".

Legado y documental

Después de la muerte de la artista su familia construyó en el este de Londres un sitio, llamado Amy's Place, donde dan abrigo a mujeres que acaban de salir de rehabilitación. Ahora además la cadena inglesa BBC ha preparado un documental, llamado Reclaiming Amy, y que ha narrado la madre de la cantante, Janis Winehouse-Collins.