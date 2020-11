El llanto desgarrador de una profesora porque sus alumnos no quieren aprender

Una profesora ha compartido un duro y revelador testimonio sobre los jóvenes a los que está dando clase: "Acabo de terminar mi clase y me he topado con la cruda realidad" , comienza, antes de romper a llorar.

Debido a la pandemia por el coronavirus, han sido muchos los colegios y escuelas que se han visto obligados a cambiar las clases presenciales por las videoconferencias. Algo que está poniendo a prueba no solo la paciencia de los docentes, sino también el nivel de compromiso de los propios alumnos, que tienen más facilidades para "escabullirse" y no atender, o directamente no asistir a las clases.

Este es el caso de esta profesora, Frances Sánchez, que se ha topado con la cruda realidad de su alumnado:

Frances es maestra de Teatro, y al finalizar una de sus clases grabó este terrible vídeo en el que muestra su preocupación por la falta de interés y compromiso de sus jóvenes alumnos, hasta el punto de romper a llorar.

"Acabo de terminar mi clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender. No les importa hacer nada", comenta, y añade: "Tengo estudiantes que desde agosto nunca han venido a clase. Y ya yo estoy harta. Me siento agobiada, no sé ni qué más hacer".

Pero asegura que "esto va más allá de la educación a distancia", que lo único que ha hecho ha sido "destapar una problemática social que lleva, fácilmente, más de 4 o 5 años".

"A esta generación no les interesa aprender. Punto", sentencia esta maestra de Puerto Rico, antes de romper a llorar: "Perdónenme que me emocione, pero... Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social. Pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora".

"Esto ya trasciende el departamento de educación, esto es una cuestión ya más cultural, más generacional", termina diciendo.