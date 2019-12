Lotería de Navidad 2019: La razón por la que nunca te tocará el Gordo

La Lotería de Navidad es el sorteo más esperado del año, donde la ilusión está puesta en aquellos decimos adquiridos. Sin embargo, no todo es tan bonito como te parece, porque lo más probable es que no te toque , te explicamos cuáles son tus probabilidades de ganar y conseguir el Gordo.

El 22 de diciembre la ilusión invade nuestras casas con el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Escuchando la radio o pegados a nuestro televisor, y con nuestras esperanzas puestas en nuestro boleto, esperamos saber si nosotros podremos ser el ganador.

Sin embargo, no es todo tan perfecto y la verdad es que si averiguáramos la probabilidad de ganar, cambiaríamos de opinión.

En el bombo del sorteo están todos los números, 100.000 exactamente, por lo que todos tienen la misma tienen la misma posibilidad de salir premiados. Pero si solamente compras un número, la probabilidad de que este sea el Gordo de Navidad es de un 0,001% es decir, una de entre 100.000. Así que si tenemos dos números, la probabilidad aumenta hasta un 0.002%, y así sucesivamente.

Fijándonos en la baja probabilidad para que te toque el Gordo, se necesita mucha suerte porque no hay números bonitos o feos, ni ningún tipo de engaño, solo es el azar.

Pero aun así, no hay que perder la esperanza, porque si no lo intentas, seguro que no te toca. Así que ya sabes, ¿Qué número te acompañará este año?