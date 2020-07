CORONAVIRUS | Torra lanza un ultimátum de 10 días para frenar los contagios en Cataluña: "Hoy un botellón no es una fiesta, es un acto de insolidaridad"

El continuo aumento del número de casos de COVID-19 registrado esta semana ha obligado a los gobiernos regionales a redoblar las restricciones para controlar la epidemia: cierre de locales de ocio nocturno, hacer retroceder algunos territorios a las fases de desescalada... Medidas que no han sido acogidas con la misma responsabilidad por todos los cuidadnos, y en el caso de Cataluña este cierre de discotecas ha llevado al aumento de las fiestas callejeras o ' botellones '. Tanto es así, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado un mensaje de alerta para los próximos 10 días ante una situación que considera "crítica": "Si no cumplimos ya sabemos cuál será el próximo paso" , avisa.

REINO UNIDO IMPONE UNA CUARENTENA A LOS ESPAÑOLES

El anuncio de Reino Unido de imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España, pone fin a una semana marcada por un aumento de los contagios que se acercan a los mil en un solo día, según los datos que notifica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La cifra más alta desde antes de que finalizara el estado de alarma.

Aunque el Gobierno asegura que España se encuentra en un escenario de control de la epidemia y que los brotes "estaban previstos" y se han detectado "precozmente", algunas comunidades han tomado ya medidas. Principalmente relacionadas con locales de ocio, las discotecas, como foco de varios brotes que han afectado especialmente a jóvenes. Pero no se descarta elevar los controles y limitaciones para contener la propagación de los brotes de contagio. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en rueda de prensa junto al secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

REBROTES Y MEDIDAS EN CATALUÑA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra pide diez días de "gran esfuerzo" "por el incremento muy preocupante de los rebrotes, está en la antesala de la situación del mes de marzo" para frenar el avance del coronavirus. "Si no cumplimos ya sabemos cuál será el próximo paso", avisa, añadiendo que si la ciudadanía no se toma en serio los próximos 10 días -que ve claves para frenar los rebrotes- "tendremos que retroceder", afirma. Hace un llamamiento a los jóvenes para que sean responsables: "Hoy un botellón no es una fiesta, es un acto de insolidaridad".

"Tomaré las decisiones que hagan falta sin que me tiemble el pulso. No me presionará ningún lobby", aseguraba en su comparecencia.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas por los rebrotes, y arranca la última semana del mes de julio con la orden de cierre total de discotecas para intentar contener el virus, al entender que en estos lugares cerrados la clientela no respeta la distancia de seguridad y no suele usar mascarilla.

Sin embargo, este cierre de los locales de ocio nocturno ha tenido un resultado desigual. Aunque si bien es cierto que las discotecas estaban cerradas, los bares musicales de algunas zonas podían abrir hasta las tres de la madrugada, excepto en Barcelona y Badalona, donde los bares y restaurantes deben cerrar a las 12 de la noche. Lo mismo ocurre en una docena de municipios como Figueres, la Noguera o el Segrià.

Pero en la capital, aún con los locales cerrados, muchos jóvenes se han echado a la calle este fin de semana para organizar fiestas callejeras o 'botellones', en playas como la Barceloneta, en el parque de las Tres Xemeneies o las plazas de Gràcia.

Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 886 nuevos contagios de COVID-19, frente a los más de 1.400 casos del día anterior, con un total de 90.613 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, y las cifras aportadas por las empresas funerarias no registran nuevas víctimas mortales por coronavirus en las últimas horas.

REBROTES Y MEDIDAS EN ARAGÓN

El aumento constante de casos en Aragón, más de 4.000 desde el fin del estado de alarma, ha llevado al Gobierno autonómico a establecer restricciones de la fase 2, rígida o flexibilizada, en seis comarcas, incluida la capital, aunque la consejera de Sanidad, Sira Repollés, asegura que cualitativamente la situación no es preocupante, ya que entre el 40 y el 70 % son asintomáticos.

Aragón cuenta con 262 rastreadores, uno por cada 5.071 habitantes, capaces de detectar seis contactos por contagio, y para el Ejecutivo de Javier Lambán la transparencia en los datos frente a otros territorios está generando efectos negativos sobre la imagen de la comunidad, por lo que pedirá al Ministerio de Sanidad que homologue y verifique las cifras que publican las autonomías.

REBROTES Y MEDIDAS EN MADRID

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido de que el Gobierno regional cerrará los locales de ocio nocturno "si fuera necesario" y ha señalado que se han detectado unos 80 casos de coronavirus que han entrado por Barajas, de los que solo cuatro han sido notificados a la Comunidad, mientras que el resto se han detectado a través de la red sanitaria madrileña.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid, que junto con Canarias no ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas, hay 182 personas que están dedicadas a realizar labores de "rastreo".

REBROTES Y MEDIDAS EN PAÍS VASCO

En Euskadi crece la preocupación de las autoridades sanitarias, ya que en los últimos ocho días el número de nuevos contagios ha superado el millar.

A pocas semanas de que comiencen las fiestas patronales de las capitales vascas y de numerosas localidades, el Departamento de Salud ultima una orden para restringir el ocio nocturno y la hostelería que podría dar a conocer esta próxima semana.

REBROTES Y MEDIDAS EN CANTABRIA

La pasada medianoche ha entrado en vigor la resolución del Ejecutivo autonómico que, entre otras medidas, obliga al cierre de discotecas, salas de fiestas, cafeterías, restaurantes, bares y otros establecimientos hosteleros a las 2h de la madrugada, la reducción de los grupos de 25 a 15 personas y el registro de clientes en algunos establecimientos.

Además, los hoteles, alojamientos turísticos, peluquerías, centros de belleza, gabinetes de estética, salones de manicura, pedicura y depilación, las saunas y los gimnasios tendrán que contar con un registro de las personas que accedan a ellos y disponer de la fecha y hora del acceso y el nombre, los apellidos y el teléfono de contacto del usuario.

Imagen de una peluquería durante la pandemia del COVID-19 / EFE

REBROTES Y MEDIDAS EN ASTURIAS

Un brote detectado el sábado en una cervecería de Oviedo, con dos empleados y un cliente afectados, preocupa a las autoridades sanitarias del Principado, que se mantiene como la comunidad autónoma con menos incidencia de la COVID con 24 casos desde el fin del confinamiento el 21 de junio.

No obstante, 17 de ellos se han registrado en los últimos siete días, una semana en la que se ha prohibido hacer botellón en cualquier espacio y se ha advertido a los hosteleros de que se limitará el horario de cierre si no cumplen con las normas de seguridad.

REBROTES Y MEDIDAS EN MURCIA

La región ha triplicado en una semana el número de afectados por coronavirus, pasando de 139 casos el pasado sábado 18 de julio a los 415 registrados ayer, debido principalmente a los brotes originados en la zona de ocio de Atalayas (Murcia) y en Totana, y la llegada de inmigrantes en patera contagiados.

Este incremento ha obligado a la consejería de Salud a decretar el regreso de Totana, un municipio de 32.000 habitantes, a la fase 1 de la desescalada.

Brotes en Totana (Murcia) / EFE

REBROTES Y MEDIDAS EN ANDALUCÍA

Se mantienen en 34 los brotes activos, la misma cifra que hace 24 horas, aunque en este periodo se han desencadenado tres nuevos y otros tres se han dado por superados, en las provincias de Málaga, Granada y Córdoba.

En total se han superado 22 brotes y el más numeroso entre los que continúan activos sigue siendo el que afecta a 107 personas que participaron en una fiesta en Córdoba, mientras Huelva y Cádiz son las únicas dos provincias en las que no se ha producido un rebrote de la enfermedad.

REBROTES Y MEDIDAS EN BALEARES

Concluye la semana con 122 casos de COVID-19 activos, 20 personas hospitalizadas y 4 en UCI. La cifra de fallecidos se mantiene en 230, el último de ellos se notificó este lunes.

La Conselleria ha informado de que cuenta con 162 rastreadores de contactos, que detectan un promedio de 6 contactos por contagiado, el doble que la media nacional.

Control térmico en el Hospital Mateu Orfila de Mahón, Menorca / Efe

REBROTES Y MEDIDAS EN CANARIAS

Los trece nuevos casos detectados en Tenerife corresponden a dos brotes controlados y en aislamiento, uno de ellos en un pesquero y el otro en un grupo de personas relacionadas entre sí. Con estos nuevos positivos el número total de casos activos en Canarias asciende a 185.

REBROTES Y MEDIDAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Los brotes más significativos son los que se han detectado en un asentamiento de temporeros en Albacete (con 30 contagios) y en Socuéllamos (Ciudad Real), donde se han confirmado 47 casos.

También ha habido esta semana brotes menores en Corral de Almaguer (Toledo) y San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).

REBROTES Y MEDIDAS EN CASTILLA Y LEÓN

Siete positivos se encuentran aislados en el municipio de Corullón, en el Bierzo (León), mientras que un brote ligado a las peñas del municipio de La Cistérniga (Valladolid) deja por el momento tres jóvenes contagiados y se rastrea su entorno y contactos para detectar otros casos.

Hay otro brote activo en Valladolid, el del barrio de Las Delicias, con confinamiento sanitario de los afectados, un total de 23, a la espera de los resultados de los últimos PCR realizados.

REBROTES Y MEDIDAS EN EXTREMADURA

Acaba la semana con once brotes activos, de los trece que ha llegado a tener y este domingo solo ha registrado un positivo, mientras que el brote de Peraleda de la Mata, por un caso importado de Francia, tiene a cuatro personas ingresadas, una de ellas en UCI.

REBROTES Y MEDIDAS EN GALICIA

El número de casos ha experimentado un repunte y alcanza los 217, frente a los 196 registrados ayer, y un paciente se encuentra ingresado en la UCI.

En el caso del equipo de fútbol del Fuenlabrada, los últimos datos conocidos elevan a 28 el total de infectados, veinte de ellos desplazados a la ciudad de A Coruña, donde el equipo tenía que haberse enfrentado al Deportivo.

LaSexta Deportes (25-07-20) El Fuenlabrada comunica que hay 28 positivos por coronavirus en el club / atresplayer.com

REBROTES Y MEDIDAS EN LA RIOJA

La presidenta, Concha Andreu, ha afirmado que la comunidad está "en continua alerta" ante posibles contagios y brotes de COVID-19, pero "tranquilos" porque el protocolo sanitario está "funcionando".

Según los últimos datos, la cifra acumulada de contagios se eleva a 4.169 desde el inicio de la pandemia.

REBROTES Y MEDIDAS EN NAVARRA

Finaliza la semana como la tercera comunidad en incidencia de casos acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, con 452 casos nuevos de coronavirus desde este lunes y un acumulado desde el inicio de la pandemia de 6.244 casos positivos.

Con varios brotes abiertos en diferentes zonas, ha sido especialmente preocupante el que ha afectado a la población joven del barrio pamplonés de Medillorri, que esta semana ha vuelto a la fase 2 de la desescalada, tras realizar pruebas PCR voluntarias al 60 % de los 2.300 jóvenes del barrio.

REBROTES Y MEDIDAS EN COMUNIDAD VALENCIANA

Cierra la semana con un solo fallecido por coronavirus, aunque han repuntado los contagios: la media diaria se sitúa en 73 casos, frente a los 27 de la semana anterior. Los brotes más destacados son los de Gandia (Valencia), con 114 casos y donde está cerrado el ocio nocturno, y Peñíscola (Castellón), con 59.

Desde este domingo está en vigor el decreto ley del Gobierno valenciano con sanciones a quienes incumplan las medidas de prevención, que van desde los 60 a los 60.000 euros, además del cierre de negocios y locales.