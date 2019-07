Una joven graba El Rey León durante 30 minutos y se va de la sala para subir un stories surrealista

El tuitero Emilio Doménech era quien viralizaba la historia en Twitter y, aunque ya ha borrado las capturas que confirman que la usuaria compartió la película, los internautas han hecho copias en las que se puede comprobar la desfachatez de una joven en el cine.

"Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película... Y no por que no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hacen. Desde pequeña soy muy animalista y el ver como le hacen daño a un animal puede conmigo", escribe la joven en un storie de su Instagram poco después de haber estado grabando la película con el teléfono durante media hora, algo totalmente ilegal.

"La película podrá ser la más taquillada de la historia pero yo le doy un 0. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que podáis decirme al respecto. Estoy muy en contra de la violencia animal", termina.

Sin duda, unas declaraciones que han dejado estupefactos a los internautas, que no dan crédito a que alguien pueda pensar que la película es de acción real y no de ficción animada, como es evidente.