El Rey León: Añaden a Beyoncé a la foto del reparto ¡con Photoshop!

La imagen promocional oficial del reparto al completo de 'El Rey León' ('The Lion King: The Gift') escondía un 'truquito' que las redes sociales no fueron capaces de encontrar... ¡Pero John Oliver lo ha desvelado!

Beyoncé forma parte de la nueva versión de 'El Rey León'. La cantante presta su voz a Nala y, además, canta la banda sonora. Sin embargo, parece que la cantante no ha estado tan presente como se pensaba en el proceso de producción del film de Disney.

Además de Queen B, otros rostros conocidos formaban parte del reparto de voces, como son Donald Glover, Seth Roger o John Oliver, entre otros, y este último ha desvelado en el programa de Stephen Colbert una anécdota sobre el posado de Beyoncé en la imagen oficial del elenco. Parece ser que la cantante no estaba allí en el momento de la sesión de fotos, así que los editores tuvieron que añadirla con Photoshop.

"Sí, no estuvo allí. Creo recordar que casi todos estábamos presentes", cuenta Oliver. "Recuerdo que Chiwetel Ejiofor, cuando estábamos preparando la toma, estaba sentado delante y me dijo, 'Necesitas tener cuidado con dónde vas a poner el pie'. Y entonces miré abajo y había un trozo de cinta con el nombre de Beyoncé escrito. Literalmente, como si fuera un calambre, dije, '¡Oh, joder!'. Solo la futura presencia de Beyoncé era muy intimidatoria", explica.

De hecho, Oliver culpa a esta "tensión" de la mala cara que tiene en la foto. "Se debe a que lo que estaba haciendo era imaginarme que iba a ser incluido en una foto con Beyoncé y eso era estresante por mí mismo".

Entre los artistas que encontramos en 'The Lion King: The Gift', hay grandes nombres como Pharrell Williams (Water), Kendrick Lamar (The Nile), Childish Gambino y Jay Z (Mood 4 Eva) o una colaboración con la propia Blue Ivy en 'Brown Skin Girl'.

Paralelamente a este trabajo se publicará la banda sonora oficial de la película y es ahí donde podremos escuchar 'Can you feel the love tonight' el dúo de Beyoncé con Childish Gambino, quien pone la voz a Simba.

