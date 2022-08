10 parejas de famosos que se han casado en Las Vegas

Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero no siempre sucede así. A veces perdura para el resto de la eternidad.

Aunque casarse en una capilla con un pseudo reverendo disfrazado de Elvis Presley es uno de los topicazos más extendidos sobre la Ciudad del Pecado, hay parejas que viajan hasta Nevada (EEEUU) para darse el 'sí, quiero' con todas las garantías.

Una de las capillas más míticas de Las Vegas // Getty

No lo hacen ni bajo los efectos de la ingesta excesiva de alcohol ni después de haber perdido una fortuna en los casinos. Lo hacen porque quieren, porque les gusta, porque casarse en Las Vegas significa para muchos recrear su propia película, su propia historia.

Miles de parejas anónimas contraen matrimonio cada año en Las Vegas, pero también rostros conocidos del cine, la música y la televisión formalizan su unión vestidos --o no- de Elvis y Marilyn, personajes icónicos que curiosamente nunca fueron pareja.

1. Jennifer Lopez y Ben Affleck

La ceremonia se celebró en pleno verano de 2022 y tuvo lugar en la capilla Little White Wedding a medianoche. La pareja se hizo fotos en un impresionante Cadillac descapotable rosa pero descartó la aparición de Elvis porque ya era demasiado tarde.

La artista lució dos vestidos, uno que guardó de una película antigua y un diseño de Zuhair Murad de la colección 2023. Tras el "sí, quiero" la novia se ha cambiado el nombre a Jeniffer Affleck, aunque poco les ha durado la unión porque en la actualidad se encuentran separados y distanciados.

2. Beatriz Luengo y Yotuel

Coincidiendo con su aniversario, a finales de 2021, Beatriz Luengo apareció radiante con un vestido de transparencias y encaje de la firma Yolancris.

El pelo se lo recogió en trenzas y lució discretos pendientes. El ramo era de rosas blancas. La pareja derrochaba felicidad por haber renovado sus votos. Llevan 19 años juntos, tiene dos hijos y se casaron en Las Vegas dos veces.

"[La primera boda] Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto", contó la artista sobre este enlace en el que estuvo presente Pau Donés, con quien acabaron cantando La Flaca.

3. Joe Jonas y Sophie Turner

Adelantaron sus planes ya que tenían programado hacerlo en Francia. El motivo tiene una explicación fácil, tuvieron que casarse en Estados Unidos para que su matrimonio fuera legal. El día elegido fue el 2 de mayo de 2019.

Fue una boda sorpresa totalmente inesperada. Incluso la madre de la actriz se enteró poco antes de que se festejara. Tienen dos hijos, Willa y el recién nacido.

4. Ana Morgade y Pablo Martín Jones

Poco o nada se sabe de la vida privada de la humorista, que es muy reservada con su intimidad, pero durante un programa de yu, No te pierdas nada contó que se había casado en Las Vegas... Vestida de Elvis Presley.

"La mía sí tenía validez. La puedes hacer como de bromita o de verdad. Éramos tres Elvis. El que nos casaba, que iba vestido de Elvis, mi marido, que iba vestido de Elvis y yo también. Éramos tres Elvis en la habitación. Luego nos fuimos al restaurante del chef José Andres, a ponernos finos... Estuvo muy guay porque claro, normalmente la gente se casa vestidos de Elvis y Marilyn, pero yo con una peluca rubia parezco Esperanza Aguirre y en las fotos de mi boda no me lo merezco, pero la patilla me queda de bien... Soy una folclórica. Nos casamos sabiendo lo que hacíamos", explicó.

La presentadora y su marido tienen una hija en común.

5. Kourtney Kardashian y Travis Barker

Después de la gala de este mismo año de los Grammy, Kourtney y Travis se fugaron a una capilla con servicio 24 horas para finalizar la noche intercambiando sus votos nupciales frente a un imitador de Elvis.

Para ellos fue una "boda de prueba". Más tarde llegaría la oficial en Italia con Dolce y Gabanna como patrocinador de todos los estilismos, incluida la novia.

6. Demi Moore y Bruce Willis

Se encontraban en pleno rodaje de la Jungla de Cristal cuando se escaparon a pasar unos días a la ciudad del Pecado.

Fue allí donde por primera vez se casaron con un evento sencillo y sin testigos el 21 de noviembre de 1987. Durante esas vacaciones, la actriz se quedó embarazada. Se casaron dos veces en un mes, aunque del enlace de Las Vegas no hay fotografías. Tienen tres hijos.

7. Britney Spears y Jason Alexander

La primera boda de Britney Spears duró exactamente 55 horas. Al parecer, los dos eran amigos de la infancia y durante la Nochevieja de 2003 recibieron juntos al 2004 en la ciudad.

El 3 de enero volvieron a la suite donde despidieron el año, vieron La matanza de Texas, alquilaron una limusina verde y decidieron a casarse. El equipo de confianza de la cantante se presentó en la ciudad y forzaron la anulación del enlace.

Casi 20 años más tarde, el día de la boda de la princesa del pop con Sam Asghari, Alexander entró en la casa de la cantante asegurando que había sido invitado. "Es mi primera mujer, mi única mujer", dijo a los guardias de seguridad cuando le preguntaron quién era. Fue detenido y se enfrenta a una pena de prisión por varios delitos.

8. Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley

Jon Bon Jovi revivió su propia boda hace pocos años, en 2013. El rockero se convirtió en el deseo hecho realidad de una fan que desde adolescente soñaba con caminar hacia el altar del brazo de su ídolo.

Branka Delic reservó para su boda la misma capilla donde en 1989 se casó el músico con su novia del instituto, Dorothea Hurley. Ella deseaba con todas sus fuerzas a su cantante preferido. Su deseo se hizo realidad gracias a una campaña que montó junto a unos amigos a través de redes sociales.

A día de hoy, Bon Jovi y Dorothea llevan más de 30 años juntos y tienen cuatro hijos.

9. Lily Allen y David Harbour

Después de un año de pareja, en septiembre de 2020, la cantante y el actor se casaron acompañados por las dos hijas de la británica. Al enlace no le faltó detalle alguno: Elvis, hamburguesas y patatas.

La novia lució un vestido corto blanco, con botones negros, cinturón y manga corta, subida a unos tacones negros, velo bajo y ramo de flores rosas. El novio eligió un traje oscuro, corbata y flores prendidas en la solapa.

10. Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Aprovechando su luna de miel, la pareja de influencers se volvió a dar el sí, quiero en una capilla de Las Vegas frente a un imitador de Elvis. Se casaron de manera oficial el 28 de mayo de 2022.

Como era de esperar, lo compartieron en sus redes sociales.