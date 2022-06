Britney Spears y Sam Asghari ya están casados: esto es todo lo que se sabe de la boda

El sueño de Britney Spears de casarse con su pareja Sam Ashgari, con la que mantiene una relación de seis años, se ha hecho realidad.

Seis meses después de ganarle la batalla legal a su padre, James Parnell Spears, la artista se encuentra en una de las etapas más bonitas de su vida.

Por ello, tras más de una década sometida a una difícil tutela paterna, la cantante, de 40 años, se ha casado con el iraní Sam Asghari, de 28.

Britney Spears ya había adelantado su intención de hacerlo en varias ocasiones. A pesar de que es el tercer matrimonio para la vocalista, es la primera vez que Asghari pasa por el altar.

La princesa del pop y su pareja han dado el gran paso acompañados de sus invitados más especiales, con quienes compartieron su gran día. ¡Te contamos todos los detalles de una de las bodas más esperadas!

¿Dónde se celebró la ceremonia?

Britney Spears y Sam Ashgari se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, ubicada en Thousand Oaks, California. El enlace tuvo lugar aproximadamente a las 8:30 horas de la tarde.

La pareja quiso asegurarse de que todo quedase entre familiares y amigos cercanos y por ello levantaron una acogedora carpa decorada con flores y colores pastel.

Fue el reverendo Clint Hufft, que también oficializó la boda de Paris Hilton, quien se encargó de realizar las nupcias de la pareja.

En una declaración a la revista Us Magazine , el representante de Asghari confirmó que los dos "están casados".

"Estoy muy emocionado de que haya llegado este día. Sé que él quería esto desde hace tanto tiempo. Él es muy cariñoso y solidario en cada paso del camino. Estoy muy agradecido de tener a Sam en mi vida y no puedo esperar por el futuro que construirán juntos”, agregó el representante del modelo.

Además, Brandon Cohen, el mánager del modelo, confirmó el compromiso en la revista Us Magazine: "La pareja oficializó hoy su larga relación y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que se les ha expresado", declaró.

Los invitados que asistieron a la boda

El gran día de Britney Spears y Sam Ashgari se desarrolló en una ceremonia íntima donde solo estuvieron presentes 100 personas, los más allegados de la pareja.

Entre la lista de invitados se incluían grandes estrellas:

Madonna , de 63 años

, de 63 años Gwyneth Paltrow , de 49 años

, de 49 años Paris Hilton, de 41 años

de 41 años Kate Hudson , de 43 años

, de 43 años Selena Gómez , de 29 años

, de 29 años Drew Barrymore, de 47 años

de 47 años Donatella Versace, de 67 años

También asistieron el, el, y los bailarines de su residencia en Las Vegas

Sin embargo, los padres divorciados de Britney, Jamie Spears y Lynne Irene, y su hermana, Jamie Lynn, no estaban allí.

Tampoco estuvieron sus hijos, Sean Preston, de 16 años y Jayden James, de 15.

Su hermano, Bryan, era el único familiar directo presente en este gran día.

Britney Spears: su vestido de novia

A pesar de que poco se sabe aún sobre el modelo que lució la diva del pop, hace tan solo unos días, la intérprete de Baby One More Time dio un adelanto a través de sus redes sociales.

Britney Spears quiso presentar al mundo entero el nuevo miembro de su familia: su gata llamada Wendy.

En la imagen que utilizó para dar a conocer su mascota, se puede ver al animal sobre una tela blanca. Pero no era un tejido cualquiera sino un delicado tul que, tal y como aclaró la artista, es una parte de su vestido de boda. "¡Y sí, es el velo de mi vestido de novia!", escribió en el pie de foto.

Se trata de un pequeño aperitivo de su vestido de novia, del que aún se desconocen los detalles. No obstante, la artista ha confirmado que su amiga Donatella Versace ha sido la diseñadora de su traje nupcial. De hecho, ya tuvieron una primera toma de contacto en noviembre de 2021, cuando comenzaron a preparar el vestido.

Cabe destacar que Ashgari confirmó que fue él mismo quien diseñó el anillo de compromiso de su pareja. "Pensé que ella no querría algo súper grande y súper extravagante", dijo la estrella de Can You Keep a Secret a GQ en junio, y agregó que quería algo "delicado" pero no llamativo.

Un final inesperado

El día más feliz de la vida de Britney Spears se complicó después de que su primer marido, Jason Alexander, irrumpiera en la casa de la intérprete de Toxic con el objetivo de impedir la boda con su prometido Sam Ashgari.

Ocurrió horas antes de la celebración. Jason Alexander, expareja y amigo de la infancia de Britney Spears, intentó entrar en la casa de la cantante y rápido fue detenido por las autoridades, según informa TMZ, que ha publicado imágenes del momento.

Alexander mostró su irrupción a través de Instagram Live hasta que agentes de policía del condado de Ventura lo detuvieron por allanamiento de morada, vandalismo y dos agresiones.

Jason Alexander, con quien Spears estuvo casada durante 55 horas en 2004, entró en la casa de la cantante y aseguró que había sido invitado. "Es mi primera mujer, mi única mujer", dijo a los guardias de seguridad cuando le preguntaron quién era.

El equipo de seguridad de la pareja interceptó a Jason Alexander y, a continuación, llamó a la Policía que lo detuvo y lo obligó a abandonar el lugar.