Xuso Jones lanza un mensaje de apoyo a Aitana tras su comunicado: "¿Qué pastilla tomas?"

"No es normal"

Aitana ha lanzado un duro comunicado criticando las prácticas periodísticas para desentrañar su vida privada, y compañeros del estrellato han salido en su defensa. Un ejemplo de ello es Xuso Jones y el vídeo que ha publicado en apoyo a la cantante.

Como contexto, Aitana anunció el 16 de enero el lanzamiento de su próximo sencillo, cuyo título ha sido muy relacionado con su vida sentimental: Segundo intento. Pocos después, el viernes 17 de enero, emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que su tema musical "está planificado desde octubre de 2024, y nada tiene que ver con lo que se anda especulando".

Sus palabras llegan "después de tanto tiempo utilizando mi imagen para clickbait con muchas cosas inventadas, que esto además es ilegal", según señala Aitana, que añade: "No grabéis mi casa, da miedo e inseguridad que la gente pueda saber dónde vivo. [...] ¿Cómo es posible que en 17 días que llevamos de año yo ya haya tenido 3 novios?", pregunta en relación con Miguel Bernardeau y Jude Bellingham.

El mensaje de Xuso Jones para Aitana

Apenas una hora después de que Aitana lanzara su comunicado, el también cantante e influencer español Xuso Jones ha querido apoyar públicamente a la artista con un vídeo donde se dirige directamente a ella. "Este mesnaje es para Aitana. Si no eres Aitana, puedes deslizar", empieza diciendo en TikTok.

"Aitana, cómo lo haces. O qué pastilla tomas para la paciencia. Es que tengo amigos que me sacan de quicio, me noto a veces muy irascible, salto muy rápido y yo me pregunto cómo lo haces para que todas las semanas se te vincule con un novio nuevo, salgan miles de noticias que, a fin de cuentas, son clickbait", dice con ironía.

Y concluye: "Cómo lo haces para ser tan paciente. Tienes que tomarte alguna pastilla de la paciencia, seguro, porque es que si no no es normal. Entonces, por favor, si estás viendo este vídeo, dime el nombre de la pastilla. Esto solo lo vas a ver tú. Venga, muchísimas gracias, Aitana. Necesito tu ayuda, gracias".