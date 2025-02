Cuánto cuestan y de qué marca son los pantalones de Aitana en el concierto de Quevedo

Aitana sorprendió este lunes a los fans de Quevedo al aparecer por sorpresa en el primer concierto del canario en Madrid. La artista catalana se subió al escenario del Movistar Arena para cantar juntos Gran Vía y lo hizo con un look rompedor.

La intérprete de Segundo intento, que luce mechas azules en esta nueva era, apareció con unos pantalones cargo con silueta ancha, bolsillos laterales y colores army combinados con un bralette de encaje y una cazadora negra de cuero corta. Las botas de enorme plataforma y tacones transparentes completaron la estética de Aitana, que causó furor entre sus seguidores.

Muchos se interesaron por el pantalón de la cantante, que hemos localizado en la firma The Attico. Son el modelo FERN y cuestan en la web 1.090 euros.

Se trata de un diseño que genera mucho interés en el mundo de la música. Antes de llevarlos Aitana, se los vimos a Rihanna y A$AP Rocky.

Las botas tampoco pasaron desapercibidas para los fans de Aitana y no es para menos. El diseño de enorme plataforma y tacones muy altos transparentes pertenecen, según la cuenta de X Looks of Aitana, a la firma Rick Owens y están valoradas en más de 3.000 euros.