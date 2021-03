Aitana matiza sus palabras sobre el feminismo: "No es un adoctrinamiento, es un movimiento"

Aitana se ha convertido en protagonista inesperada cuando se ha visto envuelta en una polémica en las redes sociale. El malentendido llegó tras ofrecer una declaración sobre el feminismo en una entrevista que no ha gustado a sus seguidores. Al tiempo que mostraba su interés por iniciarse en el mundo de la interpretación para afrontar nuevos retos profesionales, hablaba del feminismo en unos términos que no han sido bien recibidos.

Sobre si usa su influencia como personaje público para enviar mensajes de igualdad, la cantante contestaba a la revista Esquire: "Soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones".

La palabra "adoctrinar" es la que ha causado el revuelo. Tras leer las declaraciones de la cantante, rápidamente, fueron muchos los que enviaron mensajes en las redes sociales criticando la declaración de Aitana, al tiempo que exigían una aclaración. Ante las numerosas críticas recibidas, la cantante envió un mensaje en Twitter con el que matizaba sus palabras: "Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto. Dejemos de incitar al odio, por favor".

Sin embargo, esta aclaración no terminaba de convencer a sus seguidores que seguían sin entender que Aitana hablara de "adoctrinar" en esa entrevista, por lo que en un segundo tuit intentó zanjar el asunto."Y desde luego, dejar claro que el feminismo no es ningún adoctrinamiento, es un movimiento".

La aclaración ha satisfecho a muchos que aseguran que se están sacando las palabras de contexto. Para otros, la aclaración no es suficiente.