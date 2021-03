Aitana y Natalia Lacunza se meten en el garaje para presentarnos 'Cuando te fuiste', su nuevo vídeo

Tras el hype que había creado las primeras imágenes del rodaje, Aitana y Natalia Lacunza por fin han estrenado el esperado videoclip de su colaboración Cuando te fuiste.

Lo hacen con un vídeo muy rompedor y cañero en donde ambas artistas presentan su canción rememorando el estilo de "ensayo de garaje" que recuerda tanto a artistas nacionales como El Canto del Loco en la primera década de los 2000.

Cuando te fuiste está incluida en 11 Razones, el segundo álbum de Aitana que se convirtió en un éxito desde el primer día de su lanzamiento. La colaboración con Natalia Lacunza enseguida fue uno de los temas favoritos del disco y por eso esperaban con gran expectación el videoclip.

¡Y ya lo tenemos aquí! A golpe de rock, las cantantes demuestran una vez más los motivos por los que son dos de las artistas más importantes de España.

Un micrófono y una banda en un garaje son más que suficientes para que Natalia Lacunza y Aitana consigan despertar sensaciones a cualquiera que escuche – y ahora vea - su colaboración. Y es que cuando hay talento, lo más sencillo es lo que mejor funciona.

La única colaboración femenina de 11 Razones

Según comentaba en una entrevista para Europa F.M, Cuando te fuiste fue el último que se gestó para el álbum. "Yo les había pasado algunas canciones a artistas femeninas pero no se acababan de ver en el tema, porque el género no lo acaban de ver. Ha sido un género difícil en cuanto a colaboraciones porque he recibido el 'no' por parte de muchos artistas porque no se veían dentro de este estilo", explicaba Aitana haciendo referencia al sonido que caracteriza a su álbum.

Sin embargo, cuando llegó Natalia todo cambió. "Yo a Natalia la escucho mucho y me gusta mucho cómo está llevando su carrera. Y le escribí y aceptó y aquí está", explicaba. Ahora, varios meses después el resultado es de las mejores colaboraciones que se han hecho en mucho tiempo. ¡Y los fans no pueden estar más que contentos con el resultado!

LETRA DE CUANDO TE FUISTE DE AITANA Y NATALIA LACUNZA

Aprendí a sentirme bien

Aprendí que yo también

Te puedo dejar

Entendí que nuestro amor

No fue malo, fue peor

Y no va a cambiar

Se fueron todas esas flores que me prometiste

Todas las palabras que nunca dijiste

Se volvieron besos que nunca te quise dar

Pero yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste

Y ahora quieren florecer las rosas que no me diste

Tanto que me dolió, tanto que se curó

Y tanto que te perdiste

Yo me volví a querer cuando te fuiste

Tú, todas las de ganar

Yo, todas las de perder

¿Quién lo iba a pensar?

Cuando para de llover

Se hace fuerte una mujer

No vuelvo a llorar

Se fueron todas las canciones que me prometiste

Todas las palabras que nunca dijiste

Se volvieron besos que nunca te quise dar

Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste

Ahora quieren florecer las rosas que no me diste

Tanto que me dolió, tanto que se curó

Y tanto que te perdiste

Yo me volví a querer cuando te fuiste

Cuando te fuiste

Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste

Y ahora quieren florecer las rosas que no me diste

Tanto que me dolió, tanto que se curó

Y tanto que te perdiste

Yo me volví a querer cuando te fuiste

¿Cuándo vas a entender que me perdiste?

Yo me volví a querer cuando te fuiste

LETRA: Musixmatch

