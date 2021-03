Aitana comparte sus fotos más íntimas y personales de la gala de los Goya

Aitana sigue brillando. La cantante de 21 años era una de las mujeres y artistas que triunfaba en la gala de los Goya al interpretar, en la 35º edición de los premios, un impresionante homenaje a Barbara Streisand.

Lo hacía cantando el éxito de la norteamericana Happy days are here en una actuación que ha quedado para el recuerdo. Ataviada con un vestido espectacular azul y estrenando nuevo color de pelo, la ex concursante de Operación Triunfo demostraba una vez más el talento y la impresionante potencia vocal que tiene.

Los Goya han sido una noche memorable para la artista. Un broche final para una temporada musical cargada de éxitos que la han consagrado como una de las cantantes más importantes del panorama nacional español.

Quizá por ese motivo, Aitana ha decidido compartir en las redes sociales una pequeña e íntima sesión de fotos sobre el evento para nunca olvidar su triunfal y especial noche.

Aitana y Nathy Peluso en el backstage de los Goya

Primero, comenzando con unas instantáneas con otra de las protagonistas de la velada: Nathy Peluso. La argentina subía al escenario para realiza un homenaje a Sara Montiel y momentos más tarde se realizaba varias instantáneas con Aitana compartiendo backstage.

Luego, proseguía con unas imágenes de ella preparándose para la gala. Lo hacía enseñando su tan comentado vestido de la firma Versace, compartiendo varias instantáneas y selfies de ella lista para triunfar por la alfombra roja.

Por último, una fotografía de su momento estrella en el escenario, en donde se acordaba de aquellas personas que la habían ayudado a prepararse y le habían dado la oportunidad de brillar en una noche como la de los premios de cine español.

"Gracias @antoniobanderasoficial @mariacasado78 y @academiadecine por confiar en mí. Me he sentido tan feliz..... gracias de corazón por esta oportunidad tan bonita", escribía emocionada. Y no es para menos. Todo el mundo quedó prendado de Aitana y estamos seguros de que no será la última vez que la veamos en unos grandes premios.

