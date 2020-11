Aitana publica una foto de su padre y sus seguidores se enamoran

Aitana está disfrutando de un gran momento profesional ultimando los detalles del lanzamiento de 11 Razones, su segundo disco de estudio. Así lo anunció hace unos días, concretamente el 11 de noviembre, presentando la portada y el tracklist de este nuevo trabajo que saldrá el 11 de diciembre.

En 11 Razones encontraremos los hits de la artista 'Corazón sin vida' junto a Sebastián Yatra y su colaboración con Cali y el Dandee '+ (Más)'. Pero también encontramos canciones junto a otros artistas como Natalia Lacunza en 'Cuando te fuiste' , mientras Beret lo hace en el llamado 'Estupidez'. También encontramos a Álvaro Díez y Pole en '- (Menos)' .

Un esperadísimo disco tras el éxito de Spoiler, su primer álbum que la ha llevado a ser una de las artistas más importantes del panorama musical actual en nuestro país. ¡Y no solo en nuestro país! Ya que la artista está creciendo musicalmente a pasos agigantados, tal como hemos podido ver recientemente en 'Resilient Remix', junto a Katy Perry y Tiesto, dando el salto definitivo al mercado anglosajón.

Y si hay alguien que ha apoyado a Aitana a luchar por sus sueños desde que era una niña, esos han sido sus padres. Así nos lo explicó la propia artista durante una de sus entrevistas con Europa FM, en la que aseguraba que siempre había sido algo insegura pero que sus padres habían estado ahí para convencerla de que tenía que dedicarse a la música.

Por ello Aitana siempre tiene muestras de cariño hacia sus padres en redes sociales pero la última publicación en la que aparece su padre Cosme le ha quitado todo el protagonismo. En la imagen podemos ver a una pequeñísima Aitana abrazada por su padre, hace casi dos décadas. "Papá, te quiero" es la frase que acompaña a la publicación que ha sido todo un éxito.

"Tu padre no será modelo, no?", "Hermoso", "Es que sois guapísimos", "sois más monos", Así eres tan guapa, vaya padre modelo y tu madre, pues me figuro que igual” o “Qué guapos tú y tu padre”, son algunos de los muchos comentarios que pueden leerse en el post.

Por su parte, Cosme también ha querido escribir unas bonitas palabras a Aitana: "Hija, que te digo que tu no sepas! Que bonita es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes", comenta junto a un montón de emojis parafraseando la canción de Manolo Escobar.

Por supuesto tampoco ha faltado un comentario de Belén, la madre de Aitana, que ha escrito "mis amores".