Katy Perry y Aitana llenan de positivismo el confinamiento en el vídeo del remix de 'Resilient' junto a Tiësto

Hace solo unos días nos sorprendía el notición musical del momento: Aitana daba el salto a Estados Unidos de la mano nada menos que de Katy Perry, para el remix de su tema 'Resilient' a cargo del genial DJ -y compañero de Europa Baila-, Tiësto.

Cantando en español y en inglés, Aitana se embarca en esta gran aventura internacional que le puede abrir las puertas al mercado estadounidense, después de conquistar ampliamente el latino.

En el vídeo de este remix de 'Resilient', vemos una sucesión de imágenes que todos hemos vivido en estos días extraños, marcados por la pandemia del coronavirus y el encierro involuntario en un momento en el que la sociedad estaba acostumbrada a pasar más tiempo fuera de casa que nunca. Entre la vida social, el trabajo, el ocio y los viajes, muchos apenas parábamos por casa y ya casi habíamos olvidado incluso lo que era parar.

En 'Resilient' nos muestra escenas cotidianas de esta nueva normalidad, en la que los momentos malos y tristes dan paso a otros cargados de energía y positivismo, donde hemos aprendido a reencontrarnos, disfrutar de pequeñas cosas y alegrarnos por el mismo hecho de estar bien y poder seguir adelante un día más. Un 'volver a poner los pies en la tierra' que nos ha enseñado que no hay nada inmutable, que nos somos invencibles y que a veces correr no significa llegar más lejos.

Aunque no aparecen juntas en ningún momento, en el vídeo vemos a Katy Perry recreando situaciones comunes en casa durante el confinamiento, y Aitana haciendo lo mismo, cargada de energía y positivismo, y a Tiësto trabajando con el ordenador desde la cama. Momentos con los que todos nos podemos sentir identificados, y que marcarán un antes y un después en varias generaciones.

"YA ESTA AQUÍ! #OpenToBetter videoclip de “Resilient” Remix. Millones de gracias a @KatyPerry @Tiesto por confiar en mí y por esta increíble oportunidad, de corazón. Espero que esta nueva versión de "Resilient" brinde un momento de felicidad para todas las personas que se encuentren ante un desafío en sus vidas, ya sea grande o pequeño. Id a verlo en el canal de Youtube de Katy🤍🙏🏼", comentaba Aitana en su cuenta de Instagram junto a un teaser del vídeo:

Esta reedición del mítico tema de Perry está dentro de un proyecto patrocinado por la marca Coca-Cola, bajo el lema #OpenToBetter.

KATY PERRY Y AITANA: EL SALTO DEFINITIVO

.

Tras varios rumores, se confirmaba la colaboración entre Katy Perry y Aitana, que unían sus voces en el remix de 'Resilient', a cargo del maestro de la música electrónica y DJ de Europa Baila, Tiësto.

En esta nueva versión, Aitana es la encargada acercar este tema universal al público de habla latina, cantando en spanglish, sobre la base electrónica del genial Tiësto y la ya archiconocida potencia vocal de Katy Perry, un tándem que trata de aunar a una audiencia muy amplia que ha vivido experiencias similares a lo largo y ancho del mundo durante los distintos confinamientos a los que muchos países han sometido a gran parte de su población, ya fuera de manera obligada o voluntaria.

'Resilient' forma parte de Smile, el último álbum de Katy Perry. En este 2020, la cantante ha vuelto por todo lo alto y, a pesar de ser un año extraño, lo está aprovechando al máximo.

Además de publicar nuevo disco, que supone su regreso a su sonido pop más convencional -y también más maduro- después de Witness (2017), la artista también se ha estrenado como mamá y ha tenido su primera hija, Daisy Dove Bloom, con Orlando Bloom.

El remix de 'Resilient' significa un gran salto en la carrera de Aitana. En poco más de tres años, Aitana ha pasado de ser una auténtica desconocida a convertirse en una de las artistas españolas más internacionales y ya tiene un buen recorrido musical en cuanto a colaboraciones se refiere. Uno de sus últimos éxitos ha sido junto a Sebastián Yatra y su tema 'Corazón sin vida'.

Por otra parte, Aitana ha anunciado el lanzamiento de su segundo disco, que se titulará 11 Razones y se lanzará el próximo 11 de diciembre. Además, la artista ha revelado su tracklist que contará con grandes colaboraciones como Beret, Natalia Lacunza, Álvaro Díaz y Pole y las ya conocidas con Sebastián Yatra y Cali y el Dandee.

LETRA DE 'RESILIENT' REMIX DE KATY PERRY, AITANA Y TIËSTO

