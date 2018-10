Aitana se ríe de sí misma al ver el resultado tras intentar cambiar de look: "Vale, no os riáis de mí"

Si algo nos encanta de Aitana , además de su música, es su naturalidad y sentido del humor. La cantante de ' Teléfono ' quería cambiar de look y aportar por un pelo peinado más "a lo loco", aunque el resultado final no fue lo que esperaba : "Parezco no sé, mira, no sé. Hagan sus apuestas" . ¿Y a ti, qué te parece el 'experimento' de Aitana?

Aitana Ocaña siempre nos sorprende con su espontaneidad y su sentido del humor, ¡pero esta vez se ha llevado la palma! La guapa cantante quiso probar un cambio de look, alejándose de la melena lista con flequillo recto que tanto le caracteriza, y ha apostado por un estilismo más "loco". ¿Tal vez demasiado? Aitana bromeaba con el resultado, diciendo que parecía que una ardilla se había peleado en su pelo: "Vale, no os riáis de mí. De repente he dicho: 'vale, voy a innovar'".

"Parezco no sé, mira, no sé. Hagan sus apuestas", ponía en uno de los vídeos que compartió en Instagram Stories. Y claro, sus amigos no tardaron en opinar sobre su nuevo estilismos, entre ellos el peluquero Jesús de Paula, que le preguntaba bromeando: "Pero, ¿qué querías hacer? Parece que llevas un mes haciendo el camino del Rocío".

Aitana es, sin duda, una de las grandes triunfadoras de la anterior edición de OT, alzándose con Disco de Platino con su single 'Teléfono' , que ha estado 24 semanas como Número 1 en España. Ahora toca esperar hasta final de año que es cuando publicará su álbum debut, en el que encontraremos baladas, canciones en inglés, ¡y seguro que más de una sorpresa!