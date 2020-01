Alejandro Sanz revoluciona las redes con una foto de joven: "¿A quién me parezco ahí?"

El cantante, que cuenta las horas para subirse en la carroza de la cabalgata de Reyes de su amada Cádiz, como Rey Melchor, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando era más joven, ¡y se parecía sorprendentemente a un gran cantante de fama mundial! (Y no, no nos referimos a él mismo 😜)

"¿A quién me parezco ahí? 😁😁🤠", escribió junto a la imagen. ¡Venga! A ver si eres capaz de adivinarlo a la primera. Una pista, nació en Estados Unidos:

¿Ya lo tienes? Pantalones campana, ropa llena de adornos, tupé, enormes gafas de sol, Las Vegas... ¡Eso es! ¡El Rey! No, no, Felipe no, ¡Elvis Presley! Muchos de sus seguidores no han tardado en acertarlo: "Pensaba que era Elvis🙄 jaja".

EL GRAN MOMENTO DE ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz está viviendo un gran momento, tanto en el ámbito personal, como en el profesional, ya que su último disco ha sido número uno en ventas en España y si gira continúa imparable también fuera de nuestras fronteras.

#LAGIRA ha resultado ser más multitudinaria de los últimos tiempos, con cinco conciertos con todas las entradas agotadas en España, y otras 28 fechas por las principales ciudades de Estados Unidos y México.

Esta exitosa gira, continuará a partir del 13 de febrero del 2020 por toda Sudamérica, donde ya están anunciadas las diez primeras fechas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Además, en España #LAGIRA regresa durante los meses de junio y julio con doce nuevos conciertos anunciados hasta el momento, a los que se sumarán algunos más próximamente, en ciudades como Valencia, Fuengirola o Cádiz, en las que tras colgarse el cartel de sold out a las pocas horas de ponerse las entradas a la venta, se acaba de anunciar una segunda fecha.

También, Alejandro Sanz será, junto a Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco, coach en la edición de 'La Voz 2020' en Antena 3.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Alejandro Sanz se ha hecho con 3 Grammy Latinos, en concreto a Mejor Canción y Mejor Grabación del año por 'Mi persona favorita', junto a Camila Cabello, y Mejor Vídeo Musical Versión Larga por la película documental 'Lo que fui es lo que soy', en una edición en la que fue el artista con el mayor número de nominaciones. A estas, habría que sumar la nominación a los Grammy Awards 2020 como 'Mejor Album Pop Latino' en su 62ª edición, que se celebrará el próximo 26 de enero en Los Ángeles.

GRAN MOMENTO PERSONAL

El artista está viviendo un momento muy dulce a nivel personal, tanto con sus hijos como con su nueva pareja, la cubana Rachel Valdés. Hace unos días, publicaba una foto con su con su hija Manuela, y más recientemente, le hemos visto fundirse en un tierno abrazo con sus pequeños Alma y Dylan: “Puzzles de abrazos que siempre encajan”.