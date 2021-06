Ryan Reynolds confiesa que sufre ansiedad: "Hay que desestigmatizar las enfermedades mentales"

Ryan Reynolds confesó en sus redes sociales a finales del mes pasado que sufría episodios de ansiedad. Ahora, el actor ha revelado en una entrevista para Entertainment Tonight que abrió esa parte de su vida íntima al mundo pensando en sus tres hijas.

"Parte de esto es que tengo tres hijas en casa y parte de mi trabajo como padre es ser ejemplo de comportamiento y de lo que es estar triste, ansioso o enfadado. Que hay espacio para todas estas cosas ", ha explicado Reynolds antes de desvelar detalles sobre su infancia.

"La casa en la que crecí no fue un modelo para mí. Y eso no quiere decir que mis padres fueran negligentes, sino que pertenecen a una generación diferente", ha asegurado indicando que en otras épocas los padres no hablaban con sus hijos de salud mental.

El actor quiere usar su influencia como persona pública para ayudar a cambiar la opinión generalizada sobre las enfermedades mentales. "Hay que desestigmatizar las cosas y crear una conversación sobre la salud mental. Sé que cuando me siento hundido, generalmente es porque me siento como si estuviera solo en algo que estaba sintiendo. Creo que cuando la gente habla de ello, no es un lamento, es importante hablarlo. Cuando hablas de ello, liberas a otras personas".

"Tengo ansiedad y sé que no estoy solo"

En un post en Instagram, coincidiendo con el mes de la concienciación sobre las enfermedades mentales, Ryan Reynolds confesó "una de las razones por las que me sobrecargo mucho es mi amiga la ansiedad. Sé que no estoy solo y eso es lo más importante".

Después, el actor pedía a sus seguidores, todos aquellos que sufren ansiedad u otro tipo de enfermedad mental, que sepan que no están solos. "No hablamos suficiente de las enfermedades mentales y no hacemos lo suficiente por desestigmatizarlas".