Ana Guerra, sobre las quejas de su vecino: "¿A quién no se le va la olla alguna vez?"

Hace unos días, Yamal, un vecino de Ana Guerra, aparecía en televisión para explicar el calvario que vive debido a los ensayos de la artista a todas horas.

En clave de humor, el vecino hacía una petición a todos los fans de la cantante: Yo le quiero pedir a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La luz del martes, por dos razones: primero que es un discazo, tiene canciones buenísimas. Lo segundo, y lo más importante, quiero que Ana Guerra gane mucho dinero, que llegue al número uno y que se marche de aquí para comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días".

Más tarde, Yamal se ponía más serio y explicaba al mismo medio que ha recurrido a decirlo públicamente porque el cansancio que le provoca escuchar a Ana Guerra cantar a todas horas ha llegado hasta tal punto que le ha enviado varias cartas a la cantante e incluso ha hablado con su padre.

Ana Guerra se pronuncia ante la polémica

Tras este revuelo, Ana Guerra ha dado su versión de los hechos cuando un reportero del programa Ya son las ocho le ha preguntado por lo ocurrido a puertas de su casa. "La comunidad no se queja, se queja uno nada más, se queja uno solo", le ha respondido al periodista, que le preguntaba por su relación con la comunidad de vecinos.

"Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las tres. Pasó una vez. Públicamente subí una nota pidiéndole disculpas, que la subí además a redes, que dice que aún no me he disculpado. Y bueno, no ha vuelto a pasar. Pero, ¿a quién no se le va la olla alguna vez? Y más tocando, es que estudio mucho", ha concluido.

El intercambio de notas en el ascensor

La nota de disculpa a la que se refiere Ana Guerra fue la que ella misma publicó el año pasado, después de compartir la que le había dejado Yamal pidiéndole amablemente que no ensayase por las noches.

Al principio compartió la nota con un "mis adorables vecinos", lo que hizo que recibiese numerosas críticas dando la razón al vecino, y no tardó en publicar la nota que les había escrito de disculpa: "Queridos vecinos, tenéis toda la razón del mundo y os pido disculpas por el ruido ocasionado. Estaba ensayando para el CCME y olvidé conectar los cascos. Os prometo que soy buena vecina aunque a veces me despiste. Venid cuando queráis a tomar café o una pella de gofio. Un abrazo", escribía firmando como "la chica del piano".