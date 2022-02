Ana Guerra suele ser bastante hermética en cuanto a su vida sentimental se refiere. Su relación con Miguel Ángel Muñoz, que fue un secreto a voces, nunca fue confirmada por ninguno de sus protagonistas Sin embargo, casi dos años después de que iniciaran su idílico romance decidieron ponerle fin en verano de 2020.

Desde entonces, poco se ha sabido de la vida sentimental de la artista canaria. Surgieron rumores de una posible relación con Dani Rovira que ambos se adelantaron a desmentir, pero no sabíamos si había alguien que ocupara el corazón de la intérprete de Tik Tak... Hasta ahora.

Ya que la revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva unas imágenes en las que se ve acompaña de alguien que te va a resultar muy familiar: el actor y músico Víctor Elías, que se dio a conocer por interpretar al inolvidable Guille en la serie Los Serrano.

Según recoge la publicación, la relación entre Ana y Víctor está de lo más consolidada. De hecho, Elías se lleva a las mil maravillas con el padre de Ana Guerra, con el que se les ha visto comiendo en un restaurante cercano a la casa de la artista.

La relación de Víctor Elías y Chanel

Por su parte, la última relación conocida de Víctor Elías ha sido con Chanel, la ganadora del Beniform Fest y futura representante de España en Eurovisión. Aunque ambos han eliminado todas las fotos que tenían juntos en redes sociales, son muchos que recuerdan sus publicaciones de lo más románticas hace tan solo un año.

Pero parece que esta ruptura y borrado en redes sociales no significa que haya una mala relación entre la expareja. Víctor no dudó en elogiar la propuesta de Chanel. "Me quedo corto con todas las palabras que tengo", escribió en Instagram Stories junto a un vídeo de la coreografía de SloMo, donde añadió: "¡Preparación! ¡Ilusión! ¡Pasión! ¡Vocación! ¡Talento!". Además, escribió públicamente en una publicación de la artista: "El sueño que te mereces".

Víctor Elías decidió abandonar el mundo de la interpretación para centrarse exclusivamente en la música. Amplió su formación y hemos podido verlo trabajando en musicales como La Llamada o The Hole 2; así como acompañando al teclado a artistas como Pablo López, Dani Fernández o Taburete en sus conciertos.