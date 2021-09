Te interesa El baile viral de Ana Peleteiro y Ray Zapata con el que arrasan en TikTok

Ana Peleteiro es una de las promesas del atletismo español. La gallega de 25 años volvió de los Juegos Olímpicos de Tokio con su primera medalla: ganó el bronce en triple salto batiendo además el récord de España.

Tras Tokio llegó otro éxito. Su vídeo bailando a ritmo de Trakatá con su compañero y amigo Ray Zapata, al que llama hermano, arrasa en TikTok y más de dos millones de personas ya lo han visto. ¿Y tú?

Al margen de su trayectoria y de su perfil como tiktoker, Ana Peleteiro ha demostrado que también sabe compaginar su dura rutina deportiva con su vida familiar, su pareja, sus aficiones e incluso con la televisión. Ana Peleteiro fue una de las concursantes de la primera edición de El Desafío, que ganó Kira Miró y en la que la atleta quedó de cuarta por detrás de Jorge Brazález y Pablo Puyol.

Descubrimos el lado más personal de la saltadora olímpica, nacida en Galicia y de orígenes africanos.

Dónde nació Ana Peleteiro

La joven deportista nació en Ribeira, una localidad de la provincia de A Coruña, y poco después fue adoptada por sus padres. "Yo soy gallega al 100%. Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es. No conozco a mi madre biológica, pero yo soy gallega y quiero que todo el mundo lo tenga claro", contó en una entrevista publicada en 2020 en La voz de Galicia.

"Mis padres no me adoptaron en Etiopía ni en Kenia, yo nací en Galicia, mis raíces son gallegas, pero la mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África. La cuna de los negros está en África, la de todos, de los de Perú, de los de Cuba, de los de Galicia, de los de Suecia", añadió la atleta, que ha demostrado tener absoluta devoción por sus padres adoptivos y por su abuela, ya fallecida, a la que dedica muchas de sus victorias y a la que siempre tiene presente. "Sé que saltaréis conmigo desde el cielo", escribió en una publicación de Instagram dedicada a su abuela.

A pesar de esto, Peleteiro ha admitido que le gustaría conocer sus orígenes africanos viajando a África, aunque no se plantea buscar a su familia biológica: "Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más".

Su novio Nelson Évora, también campeón olímpico

Ana Peteleiro ha encontrado en el deporte su pasión y también el amor. La atleta es novia del atleta portugués Nelson Évora, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Al joven de 37 años dedicó una de sus más recientes publicaciones de Instagram, compartiendo una foto de ambos y una firme declaración de amor.

"Podría escribir cientos de cosas para describir lo que significa para mí esta foto, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, simplemente quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Gracias por ser mi fuente de inspiración y mi referente SIEMPRE", dice Peleteiro, que posa en la foto junto a Évora y las medallas de ambos.

"Gracias por enseñarme a amar el atletismo de la misma forma que tú lo haces. Gracias por creer que sería posible y tener las fuerzas de no sólo luchar por tus sueños sino ser capaz de ayudarme a luchar por los míos. Pero sobre todo gracias por ser cómo eres, por ser mi mejor amigo y mi mejor compañero de vida. Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. Eres luz", termina Peleteiro, que ya había contado anteriormente que Évora fue su referente desde pequeña.

En una entrevista con El Faro de Vigo, la atleta contó que Évora es uno de sus mayores apoyos dentro de su carrera profesional: “Siempre me decía: yo no era el mejor en nada, pero juntando todas las cosas, ganaba”.

Ana y Nelson se conocieron estando a las órdenes de su entrenador, el cubano Iván Pedroso, con el que viven y entrenan en Guadalajara. De hecho, en su cuenta de TikTok, la atleta española admitió haber tenido el mismo crush –amor platónico– desde los 14 años y confirmó que su relación con Évora empezó hace ahora cinco años. Llevan juntos desde 2016, cuando Ana tenía 20 años y Nelson, 32.

Apasionada de los viajes, la moda y el Celta

El atletismo no es la única pasión de Ana Peleteiro. La gallega es una gran amante de los viajes, una afición que comparte con su pareja y que realizan siempre que sus agendas deportivas se lo permiten. De hecho, Ana Peleteiro recoge en su cuenta de Instagram una gran muestra de fotografías en diferentes localizaciones exóticas, como Dubai o Bali, y otros más tradicionales como Roma.

A estas múltiples aficiones, también se suma la moda. En una entrevista para El Mundo, la atleta admitió que además de vivir del atletismo y ser modelo. "No me miro en nadie, quiero ser única. Me encanta la moda", explicó Peleteiro, que ya ha protagonizado alguna campaña para marcas deportivas.

Ana Peleteiro también ha demostrado ser muy gallega y muy aficionada al Celta de Vigo. La atleta española fue invitada a realizar el saque de honor en un partido del equipo gallego y ha compartido en varias ocasiones algunas instantáneas con la camiseta celeste.

Mamá de Tokyo

La otra gran afición de Ana Peleteiro es su perro, Tokyo, con el que lleva algo más de un año de convivencia y del que comparte constantemente fotos en Instagram.

"Hoy hace un año que nació la bolita de pelo más bonita y graciosa del mundo. 🎂✨🐶 Llegaste cuando todo parecía negro, para llenar mi vida, de besos, risas, lametazos... Es increíble como un animal puede llegar a llenar nuestras vidas y ser capaz de dar tanto amor. Desconocía ese tipo de amor tan puro y fiel que dan los animales hasta que llegaste a mi vida. Espero que sea el primero de mucho cumpleaños, gracias por hacer que la vida sea tan bonita... Mi Tokyo 2020 ✨❤️🐶", escribió en marzo al celebrar el primer año de su mascota, que llegó a su casa en junio de 2020.

Cuál es la marca de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro regresó de Tokyo con la medalla de bronce en triple salto y un récord para España. La atleta, que en 2012 con 16 años se proclamó campeona mundial júnior de triple salto, se convirtió en la tercera atleta española de la historia con una medalla olímpica

Consiguió en Tokyo batir el récord que ella misma se había marcado dos años antes y logró una marca de 14,77, cuatro centímetros por encima de lo que se había fijado en Glasgow durante los Campeonatos de Europa indoor de 2019. "Estoy como con resaca", dijo a los medios tras su hito.