Aitana confirma tema con Piso 21, álbum para final de año y habla de su confinamiento: "Bailo a escondidas cuando me aburro"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Está acostumbrada a estar confinada porque es tan famosa que casi no puede salir a la calle! Conectamos con Aitana, que ha tenido el detallazo de ponerse vaqueros para la entrevista. "Llevaba todos estos días en chándal pero me he arreglado para vosotros". ¡Es un amor! 💘