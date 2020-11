Miley Cyrus presenta su nuevo disco este lunes en 'yu, no te pierdas nada'

¡¡yu, No te pierdas nada cruza el charco!! La cantante Miley Cyrus charlará con Ana Morgade y Pantomima Full el próximo lunes de su nuevo álbum de estudio, Plastic Hearts , donde explota su lado más rockero. Podrás ver la entrevista a través del streming de Vodafone yu o escucharla a través de Europa FM.

Miley Cyrus acaba de publicar su séptimo álbum de estudio, un disco que sus seguidores llevaban mucho tiempo esperando. Los fans españoles de la artista podrán disfrutar el próximo lunes 30 de noviembre de la charla de Ana Morgade con la cantante, que conectará con 'yu, no te pierdas nada' para profundizar sobre el lanzamiento de Plastic Hearts y los handicaps que ha tenido que superar hasta finalmente poder hacerlo realidad.

El tema 'Midnight Sky', lanzado en agosto, nos adelantaba que Miley recuperaba en cierto modo su era 'Bangerz' y su colaboración con Dua Lipa en 'Prisoner' no hizo más que confirmarlo: la Miley más rockera está preparada para dar guerra en esta producción de Louis Bell y Andrew Watt.

'PLASTIC HEARTS' SE HACE REALIDAD PESE A LAS DIFICULTADES

Miley Cyrus cierra el 2020 con un álbum redondo en el que empezó a trabajar hace ya dos años. Desde entonces, una serie de acontecimientos han hecho que el lanzamiento del disco se retrasase, como el incendio en su casa de Los Ángeles, un punto de inflexión que consiguió superar gracias a su incansable esfuerzo. "Cuando pensaba que el trabajo estaba terminado, todo se borró. Incluso la relevancia de las músicas. La naturaleza me hizo un favor, tal y como lo veo ahora, al destruir lo que yo no podía dejar marchar. Mi casa se incendió, pero me encontré a mí misma en sus cenizas", contaba en sus redes sociales.

Así, a pesar de que 2020 no ha sido el año que todos pensábamos que iba a ser, Miley Cyrus ha conseguido terminar el álbum que conecta con su sonido más rockero. 12 temas y 3 colaboraciones componen 'Plastic Hearts', el disco que Miley Cyrus presentará este lunes a las 14.00h en directo en 'yu, no te pierdas nada'.