Beatriz Luengo defiende a Penélope Cruz tras el comentario machista de Chris Rock: "La violencia verbal también es violencia"

La ceremonia de los Oscar sigue dando mucho que hablar varios días después de su celebración. Principalmente por el gran debate generado a partir de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock, después de que éste bromease sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, aparentemente desconociendo que la actriz sufre alopecia.

Pero más allá de este acto violento y esta falta de sensibilidad, minutos antes Chris Rock hizo otra broma de mal gusto, en esta ocasión un comentario machista relacionado con la pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche", empezó bromeando Chris Rock. "¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa están nominados. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que le gane Will Smith. ¡Por favor, dios mío!", continuaba el humorista, sin mencionar en ningún momento el nombre de Penélope Cruz, nominada al Oscar a Mejor actriz por su papel en Madres paralelas.

Beatriz Luengo ha querido poner el foco en este discurso machista, que ha quedado empañado por el bofetón de Will Smith. "La violencia nunca está justificada, eso POR DELANTE ¿Pero nadie va a hablar de esto? Se refirió a Penélope Cruz como 'Javier Bardem y su esposa están nominados'. Señor Chris Rock, su nombre es PENÉLOPE CRUZ y es una actriz ganadora de Oscar que ha conseguido una carrera internacional impresionante y que ha inspirado y abierto puertas a las actrices y actores latinos en Hollywood, además de una mujer luchadora y un ser humano que se merece un respeto", ha empezado denunciado en un extenso mensaje.

A continuación, Luego ha señalado que no "todo vale" a favor del entretenimiento, y que los chistes y las bromas también tienen que adaptarse a los nuevos discursos libres de machismo y odio. "Pongo el foco sobre Penélope porque he leído que Chris Rock no sabía la enfermedad de Jada. Pero sí sabía que Penélope Cruz es Penélope Cruz. porque si no sabe su nombre es porque o vive en otro planeta o creo yo que no es la persona adecuada para presentar una gala de los Óscar", ha añadido.

Por último, Beatriz espera que se reflexione sobre lo sucedido y tanto Jada como Penélope reciban la disculpa que se merecen: "La violencia verbal también es violencia".