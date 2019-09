Billie Eilish, cansada de que las redes comenten su aspecto físico y el tamaño de sus pechos

Billie Eilish todavía no ha cumplido los 18 años. Es cantante, sí, pero también menor de edad, y por lo tanto cualquier comentario sobre sus pechos debería ser censurado. Sin embargo, e l tsunami internacional que ha provocado el lanzamiento de su primer disco ha traído consigo una serie de consecuencias: ahora todo el mundo se cree con la potestad de opinar sobre su aspecto físico.

Hace unos meses aseguraba que utilizaba ropa holgada en sus conciertos para evitar ser sexualizada y que la vieran como un objeto que desear. Billie tiene claro qué camino quiere seguir, y que la traten como una "cosa bonita" no está entre sus planes.

En una reciente entrevista para la revista Elle, de la que es portada del mes de octubre, la joven aseguraba que algún día se quitaría todas las capas de ropa que lleva. "Voy a ser una mujer. Quiero mostrar mi cuerpo. ¿Qué pasa si hago un videoclip donde quiero parecer deseable?", explicaba.

Lo que sí que Billie Eilish no va a permitir es que sus pechos se conviertan en un tema de debate, como pasó hace unas semanas. "¡Mis tetas estaban de moda en Twitter! ¡En el número uno! ¡¿Qué es eso?! ¡Todos escribieron sobre mis pechos!", se quejó.

Pero no es la primera vez que le pasa algo así. "Hace poco estuve FaceTiming a un amigo cercano que es un chico, y yo llevaba una camiseta sin mangas. Él estaba como, ‘¡Ugh, ponte una camisa!’ Y le dije: 'Tengo puesta una camisa'. Alguien con pechos más pequeños podría usar una camiseta sin mangas, y yo puedo ponerme esa camiseta sin mangas exacta y sentirme avergonzada porque mis pechos son grandes. Eso es estúpido. ¡Es la misma camisa!", decía, enfadada.

"Eso me enfada. ¡Tengo que usar una camisa grande para que no te sientas incómodo con mis pechos! Nací con pechos, hermano. Nací con un ADN que me iba a dar grandes pechos", sentenció. ¡Bravo!

