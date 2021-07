¿Boda a la vista? La indirecta de India Martínez a su novio que hace pensar que pasarán por el altar

Dicen que de una boda sale otra boda y aunque no sabemos si India Martínez ha cogido el ramo de la novia en el último enlace al que ha acudido, está claro que a la cantante, de 35 años, le pica un poco el gusanillo de pasar por el altar.

Así lo reflejaba en su última publicación de Instagram, donde ha lanzado la pregunta "¿y si me caso?" junto al emoji del anillo de compromiso. Una indirecta que iba a acompañada de varias románticas fotos con su pareja, Ismael Vázquez.

La pareja acudió este fin de semana a la boda de su amigo Antonio Romero, cantante y compositor. También estuvieron presentes en el enlace las hermanas de India, Deseada y Laura, y las tres presumieron de modelito en las redes sociales.

India Martínez e Ismael Vázquez llevan juntos más de una década. Su amor comenzó cuando la artista se apuntó al gimnasio de Vázquez, que es profesor de capoeira, y el flechazo fue casi inmediato. Además, el joven trabaja como especialista de cine. "Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil", contaba la cantante en el programa de Jesús Calleja. "La vi, caí y me enamoré", recordaba Vázquez.

El pasado mes de noviembre la pareja tuvo que pasar unos días separados por culpa del coronavirus. Vázquez dio positivo y tuvo que mantenerse aislado de su chica por seguridad. "Mi amor, esto es sólo una batalla más... aunque no nos podamos ni acercar siente mi abrazo. Te quiero mucho, mi vida", publicaba ella en las redes sociales.