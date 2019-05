Britney Spears se recupera haciendo yoga a ritmo de Cardi B

La cantante decidía hace un tiempo ingresar voluntariamente en un centro para aprender a sobrellevar la enfermedad de su padre, algo que había hecho mella en su estado de ánimo. Su padre fue quien en 2007, cuando la cantante pasaba por peor época, la cuidó y ayudó a recuperarse.

Hace apenas un mes Britney salía de la clínica con un aspecto que preocupó mucho a sus fans. Parecía desorientada. Sin embargo, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para calmar a sus seguidores, dar las gracias por los ánimos y pedir privacidad. "Vuestro amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está lanzando", escribía.

Ahora parece que Britney ha retomado sus rutinas, entre las que se encuentran las actividades al aire libre. Sin duda, el ejercicio físico y el deporte son un gran motor para cuidar su salud.

"Yoga en el parque. ¡De verdad que me encanta!", escribía en Instagram. En el vídeo la vemos hacer el pino y dominar el yoga al ritmo de Cardi B y su 'I like It'. ¡Está estupenda!