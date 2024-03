En una caja de cristal: así veía el público a Shakira en su concierto en Nueva York

Shakira ha arrasado en Nueva York con el concierto más multitudinario que Times Square ha acogido en toda su historia. Billboard ha reportado que se desplazaron hasta allí más de 40.000 personas, una cifra superior a la de cualquier show de Nochevieja.

La artista cantó cinco nuevas canciones de su recién estrenado disco Las Mujeres Ya No Lloran:Te Felicito, TQG, Cómo, Dónde Y Cuándo, Puntería y el remix de Tiesto para la Bzrp Music Sessions, Vol. 5. Además, arrancó su actuación moviendo las caderas al ritmo de su icónico Hip's Dont Lie.

El escenario TSX Stage se abrió durante media hora para recibir a la colombiana, emocionada por reencontrarse con su público."¡Hola New York! Esto es impresionante, absolutamente loco. Es increíble estar aquí, en Times Square. Cantar para ustedes, volver a verlos... Nada se compara con esto. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado esta semana, con el estreno de mi álbum 'Las Mujeres Y No Lloran'. Gracias, gracias, gracias!", decía.

El show se retransmitió en la misma pantalla gigante que albergaba el escenario, una plataforma en forma de caja situada en el interior del luminoso.

Una barandilla de cristal protegía a la artista de la altura, pero esto no impidió que se asomase a saludar y sonreír a sus fans.

El show se retransmitió en vivo para todo el planeta a través de un streaming en Youtube, pero los que se desplazaron a Times Square pudieron ver de primera mano cómo Shakira ha recuperado su fuerza tras siete años alejada de los escenarios.

La actuación completa de Shakira en Times Square en Nueva York

