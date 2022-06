La canción con la que Chenoa y Miguel Sánchez abrieron el baile en su boda

El viernes 17 de junio Chenoa y Miguel Sánchez por fin celebraron su boda, el día que tanto habían estado esperando. El enlace, una ceremonia civil, tuvo lugar en la finca Comassema de Mallorca, un bonito lugar con la idílica Serra de Tramuntana de fondo.

Chenoa deslumbró con un precioso vestido de novia en blanco tiza y organza de seda, inspirado en las divas de la época dorada d Hollywood. Pero tras la ceremonia, la cantante sorprendió a todos los presentes con un segundo look más sencillo y fresco, perfecto para una boda de verano.

Con este segundo vestido en blanco satinado con un pronunciado escote en V, tanto en la espalada como en el pecho y una abertura hasta medio muslo, Chenoa abrió el baile de su boda.

Rompiendo con la tradición, la cantante no bailó el clásico vals nupcial con su padre, sino que lo hizo de la mano de su recién marido. La canción con la que Chenoa y Miguel abrieron el baile fue Music to my eyes, una de las canciones que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper en su película Ha nacido una estrella.

Más tarde, Chenoa sí que bailó con su padre , Juan Antonio 'Tati' Marino, y con su hermano; mientras que Miguel escogía a otra gran acompañante, su hija Alba.

Fue Rasputín, el hit de Boney M que actualmente está viviendo un nuevo éxito en las listas gracias al remix de Majestic, el tema que abrió la gran fiesta.