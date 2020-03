Nerea Rodríguez gana la undécima gala de ‘Tu Cara Me Suena’ con una mágica actuación como Frozen

GALA 11 | TU CARA ME SUENA

Nerea Rodríguez se ha coronado como la ganadora de la gala 11 de 'Tu Cara Me Suena' con una actuación que nos ha dejado helados. La cantante se ha puesto en la piel de Elsa, la protagonista de la película 'Frozen', para interpretar el tema principal de la segunda entrega, 'Into the unknown'.