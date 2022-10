Chloë Moretz y el meme que la traumatizó: "Hacían bromas con mi cuerpo y yo no puedo cambiar como soy"

Con tan sólo 12 años el nombre de Chloë Grace Moretz empezó a despuntar como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Fue gracias a su papel de Hit Girl en Kick-Ass: un superhéroe sin superpoderes; y a de Abby, una niña vampiro en Déjame entrar, ambas películas estrenadas en 2010.

A partir de aquí, no dejaron de lloverle proyectos y Chloé fue convirtiéndose en una adolescente bajo el intenso foco de la fama, especialmente cuando inició una relación sentimental con Brooklyn Beckham en 2014.

Brookilyn Beckham y Chloe Moretz // Gtres

El momento que lo cambió todo

En una entrevista para Hunger, Moretz ha hablado sobre cómo la fama y el acoso de los paparazzi le afectó hasta provocarle dismorfia corporal por la sobre exposición en los medio de comunicación.

En este sentido recuerda cuando fue la primera vez que sintió que todo había cambiado en su vida. "Fue después de Kick-Ass la primera vez que vi a los paparazzi. Eran 10 o 15 adultos rodeando a una niña de 12 años. Empujaron a mi madre y terminó cayendo a la carretera, no hizo daño, pero la situación fue realmente caótica".

"Fue un asalto a todos los sentidos, con gritos y flashes. Me subí al coche después y me eché a llorar. Creo que eso marcó un antes y después", ha añadido.

Más tarde, con 18 años, vivió otra experiencia traumática mientras posaba en una alfombra roja: "Me alejé y sentí mucho desprecio hacia mí misma y estaba realmente confundida sobre lo que acababa de pasar. Me sentí muy mal después de eso".

El meme que le provocó dismorfia corporal

Chloé ha explicado que gracias a la terapia pudo ir sobrellevando su vida privada de la pública. Sin embargo, en el momento en que esos dos mundos chocaron se sintió vulnerable y expuesta.

"Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo. De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano.", ha confesado haciendo referencia a una fotografía de ella en top y pantalones cortos en la que alargaron sus piernas y acortaron su torso.

Esa imagen la compararon con una escena de Padre de Familia en la que Peter Griffin presumía de tener unas largas piernas.

"Todos se burlaban de mi cuerpo y cuando lo hablaba con alguien me decían; 'Cállate, es divertido'. Y solo recuerdo estar sentada allí y pensar 'mi cuerpo está siendo usado como una broma y no puedo cambiar quién soy', y está circulando por todo Instagram. Era algo tan simple como entrar en un hotel con sobras de pizza. Y hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, resulta muy difícil de superar".

La joven ha asegurado que eso la hizo recluirse en su trabajo y dejar de disfrutar de algunos aspectos de su profesión como acudir a eventos: "Algo que solía disfrutar, que era vestirme e ir a una alfombra y hacerme una foto, me hizo sentir muy cohibida. Y creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola por los problemas de las redes sociales. Es una mierda".