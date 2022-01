El conmovedor vídeo de Evaluna y Camilo: estas son las primeras ‘pataditas’ de Índigo

Camilo y Evaluna están convirtiendo su primer embarazo en uno de los más mediáticos del mundo de la música. A través de sus redes sociales, la pareja de cantantes no han dejado de mostrar todos los avances del estado gestacional de la cantante venezolana, que previsiblemente dará a luz a su hijo esta primavera.

Este 2022, Evaluna y Camilo estrenarán paternidad por primera vez y están muy ilusionados. Así lo demostraron con su última canción, Índigo –nombre que también recibirá el pequeño–, con una letra muy íntima en la que demuestran que la llegada de su primogénito era algo que llevaban esperando desde hacía mucho tiempo. "No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", canta el cantante colombiano junto a su esposa.

La pareja ha confirmado que pasaron varios meses hasta que consiguieron concebir un hijo por primera vez, especialmente debido a las remotas posibilidades de quedarse embarazada que tenía Evaluna: "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, relataba la esposa de Camilo.

Camilo y Evaluna presumen de embarazo

Es por ello que su primer hijo se ha convertido en su pequeño milagro para ellos y, desde que anunciaron su embarazo, no han dejado de compartir instantáneas de la absoluta felicidad que están viviendo durante estos meses.

A través de un photo dump de este primer mes del año, Evaluna ha querido compartir con sus seguidores algunas de las más tiernas imágenes que hemos podido ver de su embarazo hasta ahora. Y es que la artista está encantada con su embarazo y no ha dejado de presumir de barriguita en sus redes sociales.

Desde su vientre al desnudo hasta diferentes fotografías de la hija de Ricardo Montaner en su casa junto a Camilo, la cantante no se ha dejado ni un momento de este mes de enero para mostrar cómo ha ido avanzando la gestación del pequeño Índigo.

El emotivo vídeo de Evaluna

Pero si una ha destacado por encima de todas ha sido un vídeo en el que se aprecian las primeras pataditas de su futuro hijo. Una tierna imagen que no ha pasado desapercibida para los seguidores de la artista venezolana, que están viviendo con mucha ilusión su embarazo.

La publicación supera ya los dos millones de likes y son muchos los compañeros que se han pasado para felicitar a la pareja, entre ellos algunos como Camila Cabello, Greeicy o Mau y Ricky. Sin embargo, si un comentario ha destacado por encima del resto ha sido el del futuro abuelo de Índigo, Ricardo Montaner, que dejó un emotivo mensaje para su hija en la publicación: "En esa panza vive mi nietita o mi nietito… a quien espero con toda mi alma … te amo Eva".