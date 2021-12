Conoce a Javier Artime, el novio de 37 años de Belén Rueda

Te interesa Chenoa y su novio ya tienen fecha de boda

Belén Rueda está viviendo un gran momento profesional y personal. Tras el estreno de la película La Inquilina el pasado mes de octubre, el viernes 3 de diciembre llegará a los cines La Familia Perfecta, su nueva película en la que ha trabajado con otros grandes actores y actrices como José Coronado, Gonzalo Ramos, Carolina Yuste o Pepa Aniorte.

Además, muy pronto se estrenará El grito de las mariposas, la serie inspirada en la vida y la lucha de Minerva Mirabal en la que ha participado.

En el aspecto personal, la actriz de 56 años está viviendo un momento de lo más dulce junto a su chico Javier Artime, un piloto de 37 años con el que inició una relación hace aproximadamente dos años.

Piloto, amante del deporte y muy solidario

La primera vez que se supo de esta relación fue en diciembre de 2019, cuando la revista ¡Hola! publicó unas fotos en exclusiva de la pareja esquiando en la exclusiva estación de Baqueira Beret. Ocho meses antes, en abril, Belén había terminado su relación con el argentino Francis Malfatto, con quién llevaba algo más de año y medio.

Javier Artime es piloto de Air Europa desde 2013 y según recoge Vanitatis, no solo es un apasionado del esquí. También practica pádel, pesca submarina y el fútbol. Antes de que se hiciese privado su perfil de Instagram, se podía ver al joven practicando algunos de estos deportes.

Además, Javier es miembro de AEA Solidaria (Asociación de Empleados de Aeronáutica Solidaria), una ONG que lucha contra la pobreza. Con esta organización viajó a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en 2019 para desempeñar su labor solidaria.

Un viaje a Egipto, su primera publicación juntos

Fue casi un año después de conocerse su relación cuando Belén Rueda publicó la primera foto juntos en su perfil de Instagram. En noviembre de 2020, la pareja acababa de regresar de un viaje a Egipto que fue inolvidable para ambos. "Viaje único e inolvidable. La vida te regala atardeceres como este, pero quien lo hace inolvidable es con quien lo compartes y te hace feliz. I ❤️ you 76", escribió la actriz junto a un selfie juntos con una puesta de sol detrás.

Este viaje tuvo lugar después de que la pareja pasara el confinamiento juntos en la casa de la actriz, donde también estuvieron sus tres hijas, Belén, Lucía y María. Tanto la actriz como las tres jóvenes compartieron algunos momentos del confinamiento en los que hacían deporte en el jardín de casa, cocinaban juntas o jugaban a la Wii para entretenerse mientras tenían que estar en casa.

Un gran admirador de Belén Rueda

Antes de que Belén publicase la primera foto juntos en Instagram, Javier le había dedicado unas preciosas palabras de amor y admiración después de verla actuar en el Festival de Teatro de Mérida, donde interpretó la obra Penélope.

"Hoy te he visto actuar en el teatro romano de Mérida, escenario que siempre me has dicho q impresiona de esa manera tan especial tanto a los espectadores que vamos a disfrutar de la función como a los actores que tienen la suerte de actuar en él. He visto el currazo que te has metido estos meses xa dar lo mejor de tii, como siempre y el resultado sólo merece palabras de ADMIRACION y ORGULLO. Gracias a todo el equipo por regalarnos esta maravillosa Penelope y en especial a ti. Te quiero! 😘"

Una hermana arquitecta y pintora

Poco se sabe de la familia de Javier Artime, salvo que tiene una hermana artista. Teresa Artime compagina su trabajo como arquitecta con su pasión por la pintura y ha realizado varias exposiciones.

Tal como explica en su página web, durante sus años de carrera fue descubriendo poco a poco que lo que más le atraía para pintar eran los paisajes; comenzó a pintar y a hacer exposiciones en varias salas de arte, galerías y restaurantes de Madrid.

Belén Rueda tiene una gran amistad con su cuñada, y no dudó en compartir una foto junto a ella en su taller: "Todo un descubrimiento de creatividad y belleza. Tus cuadros son alegría, Teresa". A lo que la joven artista le respondió: “GRACIAS por tu sensibilidad, fue un rato mágico, conseguiste llenar aún más de color el estudio”.