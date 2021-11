"El cuarto de las chicas malas": la habitación del pánico donde Marilyn Manson encerraba a sus amantes

En 2020 numerosas mujeres empezaron a hacer públicas sus historias de abusos psicológicos y sexuales por parte de Marilyn Manson, poniendo denuncias contra el cantante. Ahora, el portal Rolling Stone ha realizado 55 entrevistas a las víctimas de Brian Hugh Warner, nombre real del artista, y ha publicado un informe en el que se relata las atrocidades a las que Manson sometía a sus amantes.

'La habitación de las chicas malas'

La mayoría de los abusos se llevaron a cabo entre 2007 y 2010, en el apartamento que tenía el cantante sobre una licorería en West Hollywood. Una década antes, ese apartamento era un estudio de grabación de música electrónica, por lo que habían construido un pequeño cubículo transparente insonorizado para poder hacer sus grabaciones.

Manson rebautizó esta cabina en "el cuarto de las chicas malas" y aprovechó su espacio reducido y la insonorización para encerrar a decenas de mujeres y abusar de ellas tanto mental como físicamente. Así lo explicó en su momento Ashley Walters, exasistente y examante de Manson.

"Al principio, hizo que sonara genial", ha explicado a Rolling Stone. "Entonces, lo hizo sonar muy punitivo. Incluso si estaba gritando, nadie me escucharía. Al principio peleaba y él disfruta de la lucha. Aprendí a no luchar contra eso, porque le estaba dando lo que quería. Simplemente me iba a otra parte de mi cabeza", ha añadido.

Esta habitación era conocida por todos. Ryan Brown, otro exasistente que trabajó con Manson durante ocho años, ha negado haber visto nunca a una mujer encerrada allí pero sí sabía que el cantante se refería a ese cubículo como su lugar de castigo: "Era de conocimiento común que así lo llamaban todos".

De hecho, el propio cantante ha hecho referencia a ese espacio en una entrevista en 2012: "Si alguien es malo, puedo encerrarlo y está insonorizado".

El refrigerador negro

El resto del apartamento donde se encontraba esta cabina, no era más acogedor. Las mujeres agredidas han descrito que esta vivienda estaba decorada con sangre, esvásticas y recortes de revistas porno. Algunas personas que han estado allí recuerdan además que la palabra 'SIDA' pintada con aerosol sobre su cama y que tanto las paredes, como los muebles y las cortinas eran de color negro para no dejar pasar la luz del sol.

Además, las víctimas han recordado el frío que hacía en la estancia y si alguien subía la temperatura de los 18 grados Manson montaba en cólera y destrozaba muebles. Una examante se ha referido al apartamento como un "refrigerador negro", mientras que otra mujer lo ha llamado "armario de carne".

Escudado en el personaje de Marilyn Manson

Las víctimas de Brian Warner han revelado que se escudaba en el papel de Marilyn Manson que él mismo había creado para mostrarle al mundo sus atrocidades sin que se pusiera de manifiesto la gravedad de sus actos.

Además, han asegurado que la industria de la música lo protegió y él se aprovecho de este personaje de "demonio viviente". Algunas de las mujeres que no han querido hacer públicas sus historias pero que sí han hablado con Rolling Stone han descrito a Manson como un depredador sexual en serie que le ha estado diciendo al mundo quién es durante más de 25 años.

Manson lo niega todo

Ante esta oleada de acusaciones, Marilyn Manson se mantiene firme en su inocencia. Su abogado manifestó en un comunicado que el cantante "niega con vehemencia todas y cada una de las acusaciones de agresión o abuso sexual de cualquier persona" y justifica todas las denuncias como "parte de un ataque coordinado de exsocios y asociados de Warner a través de detalles mundanos de su vida personal y sus relaciones consensuales".

Además, aseguró que se están aprovechando de la imagen artística de Manson para "inventarse relatos de abuso".