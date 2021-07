Danna Paola habla de su relación con Eleazar Gómez, condenado por violencia de género

Danna Paola y Eleazar Gómez mantuvieron una relación cuando la actriz y cantante tenía solo 15 años y él 25. Su romance surgió a raiz de la participación de ambos en la serie juvenil Atrévete a soñar, en la que interpretaban a los personajes protagonistas.

Por la diferencia de edad, sobre todo porque ella era menor de edad, mantuvieron oculto su noviazgo durante años hasta que empezaron a dejarse ver pasados los años. Los rumores apuntan a que, durante su relación, Danna Paola pudo haber sufrido maltrato por parte del actor mexicano y en 2013 las habladurías cobraron fuerza después de que se filtrara el vídeo de ambos discutiendo en un cine.

El enfrentamiento tuvo lugar porque la actriz recibió en su teléfono móvil un mensaje que no fue del agrado de Gómez, que terminó insultando a su pareja, según revelan los medios de comunicación en México.

Condenado a prisión por maltrato

Años después de su ruptura, Eleazar Gómez fue detenido en noviembre de 2020 y condenado a prisión —donde cumplió una condena de cuatro meses— por agredir a la que era su actual pareja, la peruana Tefi Valenzuela. Una vez que ha cumplido su condena y ha salido de prisión, Gómez ultima los detalles de su vuelta a la industria musical y Danna Paola, que durante años ha guardado silencio, ha hablado del que fue su expareja.

"Pasé página hace muchos de mi vida", explica. "Estoy más feliz que nunca, más plena que nunca con personas que realmente sumen en mi vida y que, realmente, son personas que valen la pena y son increíbles", agregó. "Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hacer o hablar de algo que, justo, ya no me interesa".

Ha sido en el programa Ventaneando donde Danna Paola además quiso explicar cómo se volcó en la música para seguir adelante y que pretende conseguir con sus canciones. La cantante afirmó que ha sabido salir de varias situaciones machistas que ha vivido, además de ser una mujer entregada y fuerte que ha utilizado el arte para "drenar" y poder ayudar a las otras mujeres, ya que sus canciones han servido de terapia para asimilar todo lo que le ha pasado con las relaciones "tóxicas" que ha llegado a tener.