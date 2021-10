La declaración de amor de Chris Martin a Dakota Johnson en mitad de un concierto

Music of the Spheres, el nuevo disco de Coldplay, ha salido a la venta este viernes y lo ha hecho con una gira debajo del brazo. La banda británica llevará a cabo un tour mundial en 2022 que ya está dando sus primeros pasos con pequeños shows en salas, donde los fans de Chris Martin y los suyos escucharon en primicia sus nuevas canciones. Además, el grupo ha formalizado su compromiso con el medio ambiente instaurando un modelo de viaje que reduzca las emisiones de CO2.

Así, en uno de estos primeros conciertos de la nueva etapa de Coldplay, el músico y líder de la banda sorprendía al público con una romántica dedicatoria para su chica. Dakota Johnson se encontraba entre los asistentes cuando Chris Martin quiso tener unas cariñosas palabras para ella. Ocurrió en el Sheperd's Bush de Londres.

Llegaba el turno de tocar My Universe, la colaboración de Coldplay con los coreanos BTS, y Martin no pudo resistirse a dedicársela a su chica. "Esta canción habla sobre mi universo y lo cierto que ella está aquí mismo", dijo señalando a Dakota Johnson, que no pudo evitar taparse la cara de la sorpresa y la emoción del momento. Un gesto que despertó la euforia del público y demuestra que la pareja disfruta de uno de sus mejores momentos.

Chris Martin y Dakota Johnson comenzaron su relación en 2017 y desde entonces son una de las parejas que más expectación despierta. A finales de 2020 surgieron rumores de compromiso por culpa de un anillo que la actriz lució en su dedo anular, pero nunca se llegó a confirmar nada. Lo que sí se conoce es que la pareja compró una mansión en Malibú valorada en nueve millones de euros, una vivienda de lujo con todas las comodidades para una de las parejas más conocidas del star-system.