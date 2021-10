Coldplay estrena 'Music of the Spheres'

Coldplay estrena, por fin, 'Music of the Spheres', el esperadísimo disco de la banda británica. Pero la sorpresa ha sido doble, ya que también han anunciado una nueva gira para 2022.

Coldplay por partida doble, ese debería ser el titular, porque si ya teníamos bastante con el estreno de su nuevo álbum, Music of the Spheres, la banda también ha anunciado su próxima gira para 2022. Por supuesto, se tratará de una serie de conciertos donde todo se tratará con el más mínimo detalle y, para que así sea, la banda lo hará basándose en un modelo que sea sostenible con el medio ambiente.

Según aseguran, la nueva gira utilizará un modelo que permita la reducción en un 50% las emisiones de CO2.

Para muchos críticos especializados, Music of the Spheres, es una obra a la que tachan de fantasiosa y algo petulante, en un intento por llegar a cada rincón del universo. Desde luego, la campaña promocional, el misterio generado y la cantidad de artistas que han colaborado en su nuevo disco, entre los que están BTS y Selena Gomez, deja muy claro que esta es una propuesta que solo está a la altura de muy pocas bandas en el planeta.

La gira respetuosa con el medio ambiente de Coldplay

Empezará el día será el 18 de marzo de 2022 y el lugar será, nada más y nada menos que, Costa Rica. Luego le seguirán República Dominicana, México, Estados Unidos y varios países europeos, entre los que están Francia y Bélgica. Si tocarán en España, aún no lo sabemos. El anuncio de esta gira 'sostenible', y más respetuosa con el medio ambiente, sorprende, aunque no tanto, si nos remontamos a 2019, cuando dejaron claro que no volverían a los escenarios hasta dar con un modelo ecológico.