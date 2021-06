Britney Spears se disculpa en Instagram: "Me sentía avergonzada"

En medio de una lucha judicial por recuperar el control de su vida —y su cuerpo—, Britney Spears sorprendió al mundo revelando ante un juez las duras circunstancias en las que se encontraba viviendo desde que se estableció que su padre controlara sus carrera profesional, sus finanzas y hasta su vida personal.

Su testimonio, en el que reveló sentirse "traumatizada", "con miedo a la gente" y que no tenía permiso de su tutor ni para quitarse el DIU para tener un hijo con su actual pareja, sorprendieron al mundo y son muchos —entre ellos Justin Timberlake— los que se manifestaron a su favor pidiendo que la artista pueda recuperar el control de su vida.

Horas después de declarar, Britney Spears reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpa a todos sus seguidores por fingir que su vida era perfecta. "Solo quiero contaros un pequeño secreto", comenzaba a decir.

"Creo que como personas todos queremos tener una vida de cuento de hadas y, por la forma en que he publicado, mi vida parece ser bastante increíble. Creo que es eso por lo que todos nos esforzamos", continuaba diciendo en su escrito.

"Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera el día, por mi bien y el de mis hermanos ella siempre fingió que todo estaba bien. No quiero que la gente piense que mi vida es perfecta. Definitivamente no lo es en absoluto... y si habéis visto las noticias sobre mi esta semana ahora sabéis que no lo es. Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos años... lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó".

"Honestamente, ¿quién no quiere mostrar en Instagram una vida divertida? Lo creáis o no, fingir que estoy bien me ha ayudado... así que decidí publicar este post hoy porque si estás pasando por un infierno siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi existencia y simplemente sentir que importo, a pesar de lo que estaba pasando, y bueno, funcionó. Decidí comenzar a leer más cuentos de hadas", concluía.

Sus seguidores se han volcado en mandar a Britney Spears todo su apoyo en esta publicación que ya acumula miles de likes.