Donald Trump, Aitana y otros famosos reaccionan al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce
Desde Donald Trump hasta numerosas estrellas de la música, nadie se ha quedado indiferente ante el anuncio de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. Aquí, recogemos las mejores reacciones.
Taylor Swift y Travis Kelce, ambos estadounidenses de 35 años, han sorprendido al mundo con el anuncio de su compromiso. La estrella del pop y el jugador de fútbol americano han dado la noticia este martes 26 de agosto a través de Instagram, y desde entonces se han sucedido las felicitaciones por parte de diversas personalidades del mundo de la música, el deporte o la política.
destacados
Las actrices también reaccionan: Julia Roberts, Patricia Conde...
Entre los más de 27 millones de 'me gustas' en Instagram también se encuentran las interacciones de algunas actrices de renombre, ya sean nacionales o internacionales.
Destacan Patricia Conde, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres, Sophie Turner o Reneé Rapp.
Los amigos y compañeros de Travis Kelce
Numerosos amigos y compañeros deportistas de Travis Kelce también han querido felicitar a la pareja compartiendo su publicación a través de historias de Instagram.
Así lo han hecho Patrick Mahomes, Tanner Corum, Aaron Eanes, Brittany Lynne Mahomes o Aric Jones.
Interacciones de Aitana, Katy Perry, Selena Gomez o Demi Lovato
Varios artistas musicales han mostrado su entusiasmo ante la boda de los estadounidenses al dar 'me gusta' a su publicación en Instagram, como han hecho cantantes hispanohablantes como Aitana, Bely Basarte, Emilia Mernes, Luis Fonsi o Danna Paola.
En el apartado anglosajón, destacan las interacciones de Katy Perry, Selena Gomez, Demi Lovato, Camila Cabello, Justin Timberlake, Cardi B, Avril Lavigne, Lorde, Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Gracie Abrams, Addison Rae o Ava Max.
Los corazones de Sabrina Carpenter
Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no permiten comentarios en su publicación de Instagram, Sabrina Carpenter ha querido compartir una de sus fotografías en una story junto a diez corazones blancos.
Las dos cantantes estadounidenses son amigas y buenas compañeras de profesión. De hecho, ambas han colaborado en The Life of a Showgirl, la canción que dará nombre al próximo álbum de Swift y que verá la luz el 3 de octubre.
Donald Trump: "Les deseo mucha suerte"
El compromiso ha llegado hasta los oídos de Donald Trump, quien este martes 26 de agosto ha respondido a la pregunta de una periodista sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", ha respondido el presidente de Estados Unidos.